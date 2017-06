Tänak tekitas endale ise ohtliku konkurendi

Sel nädalavahetusel peetaval Sardiinia rallil on Tänakul üks ohtlik konkurent juures. Ei, jutt ei käi Citroëni meeskonnaga liitnud Andreas Mikkelsenist, kuigi norralanegi läheb kahtlemata starti esikohalootusega. Räägime hoopis saarlase meeskonnakaaslasest, Dmacki rehvidel ning firma sponsorkirjadega M-Sporti Fiesta WRC-l kihutavast Elfyn Evansist.

Tänak lõpetas mullu Sardiinias viienda kohaga, ent see ei peegelda tema kiirust, või oleks õigem öelda aeglust – võitja Thierry Neuville’ile kaotas ta lõpuks viis ja pool minutit. Viiendale kohale kerkis ta konkurentide ebaõnne ja eksimuste tõttu – enne neid oli ta kehvemal hetkel suisa 11. kohal. Mitte et Tänak oleks Sardiinias aeglane – pärineb saarelt ju tema karjääri esimene MM-ralli pjedestaalikoht aastast 2012 –, kuid toonased Dmacki rehvid ei lubanud paremat aega näidata. Need kulusid karmil kruusal kiiresti, purunesid keset sirgeid üliohtlikult ja kuumenesid kergesti üle.

Aasta hiljem on seis kardinaalselt teistsugune. Dmackist M-Sporti esindusmeeskonda kerkinud Tänak jättis rehvitootja autos koha vabaks Evansile ning waleslane on näidanud muljetavaldavat kiirust. Argentina rallil lahutas teda võidust vaid 0,7 sekundit. Kui Tänak suutis mullusel hooajal püsida Dmackiga tipus vaid rehviarenduses spetsiaalselt silmas peetud rallidel – Poola, Soome ja Suurbritannia –, siis Evans suudab nüüd alati konkurentidele vastu hakata. Kõige selle taga on suuresti Tänaku eelmisel aastal rallidel tehtud rehviarendus, millest waleslane nüüd kasu saab.

«Kahtlemata,» ei salga Evans tiimikaaslase tehtud tööd. «Rehviarendus on olnud pikk protsess ja Ott oli mullu selle osa nagu ka mina, kui sõitsin Dmackiga Briti meistrivõistlustel. Nüüd oleme hakanud sellest lõivu lõikama.»

Mis täpselt vahepeal toimunud on, jääb mõistagi kiivalt hoitud ärisaladuseks. Meeskonna pressiteadetest kumab läbi vaid sõnum, et nüüd ollakse valmis võidu nimel võitlema kõigil kruusarallidel. Evans: «Ausalt öeldes on võrreldes selle rehviga, mida ma mulluse hooaja eel testima hakkasin, toimunud väga märgatav areng. Käisin testidel läbi väga paljud variandid ja selle põhjal jätkus arendustöö paralleelselt Oti WRC-rallidel saadud kogemustega. Ja tulemuseks on tänavu kasutatav rehv, mis on seni väga hästi töötanud.»

Kui mullu näitas Tänak, et kindlatel kruusarallidel oli Dmack kõigile tipptiimidele rehve tootva Micheliniga vahe minimaalseks viilinud, siis Evansi hinnangul on nüüdne seis Briti firmale veelgi roosilisem. «Eriti pehmel kruusal on meil teatud tingimustes (Michelini ees) eelis. Teistes olukordades tähendab see mõistagi vajakajäämisi, aga see on rallile kui spordialale täiesti fantastiline, kui kahe rehvifirma vahel käib kemplemine. See pakub põnevust ja muudab tulemused ettearvamatuks.»

Sardiinia on Dmackile järjekordne katsekivi: kas mullused ülekuumenemisprobleemid on viimseni lahendatud?. Prognoos on positiivne. Edasi ootavad ees veel neile kindlasti sobivad Poola ja Soome etapid, kus Tänak mullu võitis «kehvematel» rehvidel 15 kiiruskatset, ja siis naastakse sel hooajal kolmandat korda asfaldile, mis seni firmale enim peavalu on valmistanud. «Monte Carlos (Evans võttis kolm katsevõitu) nägime, et meie pehme rehv on astunud pika sammu edasi. Kõvaga… Ütleme siis nii, et on veel kõvasti arenguruumi, nagu Korsika näitas. Kuluaarides käib selle nimel töö, aga millal sellest rallil kasu saame lõigata, on veel vara öelda,» rääkis Evans.