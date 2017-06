Klavan: Liverpool vajab üht keskkaitsjat lisaks

- Mängulisest poolest rääkides, siis mänguaega jagus sulle lõppenud hooajal vähem kui Augsburgis, kus tegid kõik mängud algusest lõpuni kaasa. Kui hõlbus oli selle faktiga emotsionaalselt leppida ja kuidas keha teistsugusele koormusele reageeris?

Ei olnud raske leppida. Kui võtsin vastu otsuse Liverpooli minna, siis teadsin, et säärane võimalus on olemas. Probleemi polnud. Füüsilisest poolest rääkides, siis mängisin põhikoosseisus 20 mängu pluss vahetusest mingid subinad peale. Aga tunne on, nagu oleks terve hooaja (34 mängu – toim) Bundesligas mänginud. Intensiivsus ja tihe kalender muutsid kohanemise keeruliseks, sest olin harjunud Saksamaa süsteemiga – suurem osa hooajast üks mäng nädalas. Aga Inglismaal tuli kohati kümne päevaga kolm mängu pidada, mis oli väga erinev.

- Jõuluperiood…

… oli midagi müstilist! Mängisime 31. detsembril (1:0 võit Manchester City üle – toim) ja siis 2. jaanuaril vähem kui 48 tundi hiljem juba uuesti (2:2 viik Sunderlandiga – toim). Ühtepidi näitas see, et nii on võimalik, aga teisalt oli kõige raskem just mentaalne pool – vaimne väsimus oli füüsilisest oluliselt suurem ja sellega toimetulemine keerulisem väljakutse.

- Uueks hooajaks oled paremini valmis?

Kohe kindlasti. Ma ei teadnud ju, mida oodata. Kuidas reageerivad keha ja mõistus. Nüüd, kui kõik korra läbi kogetud ja tean, mida oodata, on hõlpsam.

- Nagu ütlesid, olid Liverpooli minnes vähemaks mänguajaks valmis. Ning et sa meediat ülearu ei jälgi, siis infoks, et praegu käivad jutud, et Liverpool on valmis ränga raha eest Southamptonilt ostma keskkaitsja Virgil van Dijki. Ja see, et Liverpool kavatseb keskkaitsesse kedagi juurde hankida, on püsiv teema. Kuidas sa sellesse suhtud?

Kui päris aus olla, siis meil ongi kedagi juurde vaja. Juba lõppenud hooajal, kui me eurosarjas ei osalenud, olid asjad nii, nagu nad olid. Minul oli kaks pisemat vigastust, mis jätsid mind teatud matšidest kõrvale, ja noort Joe Gomezit väga platsile ei usaldatud. Uuel hooajal ootavad meid eurosarjamängud ning kui karikasarjades teatud arvu ringe edasi saame, siis on meil kindlasti ühte keskkaitsjat juurde vaja.

- AZiga 2009. aasta sügisel Meistrite liigas mängides piirdus su osalus kaheksa minutiga. Kas hooajal 2017/18 on see suurem?

Loodame! Kõigepealt tuleb alagruppi jõuda (Liverpool alustab Inglismaa kõrgliiga neljanda koha meeskonnana play-off’ist – toim), aga kes ei tahaks Meistrite liigas põllule saada ja end näidata.

LISALUGU

Liverpool jahib van Dijki

Ragnar Klavani tööandja Liverpooli peamine jahiobjekt paistab praegu olevat Southamptoni keskkaitsja Virgil van Dijk, kelle mängijaõiguste eest ollakse valmis välja käima 70 miljonit eurot. Samuti on Liverpool valmis maksma hollandlasele 12 miljoni euro suurust aastapalka, mida pakub temast samuti huvitatud Manchester City. On ka konks – Southampton on väga tige, et Liverpool on mängijaga väidetavalt nende selja taga läbirääkimisi pidanud. Et säärane tegevus on keelatud, kavatseb Southampton esitada ametliku kaebuse. Aga see ei tähenda, et väga hea hooaja teinud van Dijki ei võiks ikkagi Liverpooli siirduda.