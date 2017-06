Teele Pehk: kuus valet Reidi tee kohta

-Esimene vale: Reidi tee lahendab Pirita tee ummikud

Nagu on kirjas K-Projekti tehtud Reidi tee ehitusprojekti seletuskirjas, kaasneb «Reidi tee väljaehitamisel oht, et luuakse olukord, kus tekib kaks paralleelset liikluskoridori, mis toovad kesklinna rohkem sõidukeid, kui kesklinn suudab läbi lasta». Kuna kesklinna liikluse läbilaskevõime on ammendunud, võimenduvad Viimsi ja Pirita elanike jaoks ummikud ja transiitliiklus kesklinnas kasvab.

-Teine vale: Reidi tee aitab raskeveokitel sadamast kiirelt ära sõita

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm on ühenduse «Merelinna kaitseks» esindajatele kinnitanud, et 2017. aasta lõpuks koostab sadam kümne aasta plaani, mis sisaldab ka raskeveokite kolimist Muuga sadamasse. Praegu katsetab aga sadam tehnoloogiliste lahendustega projekti «Smart Mobility», mis aitab rekade liikumist niimoodi sättida, et need kesklinna liiklust väga ei segaks.

-Kolmas vale: Reidi tee projekti menetlemisel on ettepanekutega arvestatud

Alates 2016. aasta märtsist on linnaruumi- ja liikuvuseksperdid üritanud linnaplaneerijate ja -juhtidega arutleda selle üle, kuidas väärtustada kesklinna ainukest mereäärset parki (Russalka parki), kuidas tänapäeval euroopalikke tänavaid planeeritakse ja ehitatakse, millised uuringud ja alusandmed on Reidi tee projekti puhul puudu, ning toonud välja alternatiivlahendusi, mis säästavad parki ja randa ega süvenda liiklusprobleeme. Selle vabatahtliku töö «tulemuseks» on ühe ülekäiguraja lisandumine teeprojekti.

-Neljas vale: keskkonnamõjude hindamine tehti juba 2007. aastal, uut pole vaja

Üle 20-aastase kogemusega keskkonnaeksperdid MTÜ Eesti Rohelisest Liikumisest on teisel arvamusel, muidu poleks nad ehitusluba kohtus vaidlustanud. Reidi teega plaanitakse ulatuslikult merd täita, kahjustub Russalka pargi praegune keskkond lindudele ja loomadele ja kaob linlaste jaoks oluline ja kesklinna ainus mereäärne park, sest läbi pargi ehitatakse uus liikluskoridor. See vajab põhjalikumat mõjude hindamist, millest linnavalitsus on seni keeldunud. Lisaks on kümne aastaga oluliselt edasi arenenud keskkonnamõjude hindamise metoodika.

-Viies vale: Reidi tee on jalakäijasõbraliku peatänava rajamise eeldus

Nüüdisaegses linnas arendatakse ühistransporti ja muid säästva liikumise viise, mitte ei looda eratranspordile aina võimsamaid teid. Linnal on vaja tegeleda liikluse ohjeldamise, mugava ja inimeste liikumisvajadustele vastava ühistranspordi arendamise ning ülelinnalise planeerimisega. Linnaarhitekti eestvedamisel on koostamisel Tallinna kesklinna mereääre visioon. Ootame selle visiooni ära, alles siis tegeleme selliste detailidega nagu üks teeprojekt.

-Kuues vale: kinnisvaraarendaja on Reidi tee vastased kinni maksnud

Kui see oleks tõsi, ei koguks me ühisrahastuse kaudu annetusi. MTÜ Eesti Roheline Liikumine ja ekspertide rühmitus «Merelinna kaitseks» koguvad Hooandjas raha kohtuvaidluse rahastamiseks avalikult ja läbipaistvalt. Vähem kui kahe nädalaga on pargi ja ranna kaitsmise eesmärgil annetanud üle 140 üksikisiku ja firma kokku üle 4300 euro.