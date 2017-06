Kanter: 5 mm rebendit on veel alles

«Kiiret paranemist pole. Eilse seisuga oli rebendist järel veel viis millimeetrit. Ketast ma veel parema käega ei heida, teen imitatsioone,» rääkis ta Postimehele.

Kanter tegi rinnalihasele häda juba Lõuna-Aafrika Vabariigis peetud laagris, kuid see paranes ruttu ning eestlane läks reipalt mai keskel Saksamaale Wiesbadenisse võistlema. Seal täitis Kanter 65.87 meetri pikkuse heitega MM-normi ning kuigi ohumärke oli, jätkas võistlemist ja sai vigastada.

«Põhiline, et kui lähipäevadel hakkab rebend kinni kasvama, peab lihaseid tugevdama. Siis saab juba paigalt heita, kergemaid heiteid teha. Peamine, et endale uuesti liiga ei teeks,» sõnas olümpiavõitja.

Kuigi mai lõpus lootis Kanter, et saab juba juunikuus võistlema hakata, tõmbab ta esialgu veel tuure maha. «Eks see tagumine tähtaeg on juulikuu. Kui 1. juuliks veel päris korralikult heita ei saa, läheb väga keeruliseks. Aega jääb väheseks.»

Karjääri jooksul 11 tiitlivõistluste medalit võitnud Kanter ei lase siiski pead norgu. «Eks ma üritan füüsist hoida nii palju kui võimalik. Heitemahu teen vasaku käega kogu aeg ära, sellest pole ma loobunud. Vähemalt hoian end tegevuses!»

***

Pühapäeval Tartus Gustav Sule memoriaalil MM-normi täitnud ning 83.53 visanud odaviskaja Magnus Kirt kutsuti neljapäeval Roomas toimuvale Teemantliiga etapile. Kergejõustiku eliitsarja võistlustele pääseb vaid kutsetega ning seega on Kirdi stabiilsust (ta on tänavu neljal võistlusel 80 m joone ületanud – toim) märgatud.

Rooma koguneb odaviskeparemik: kohal on avaetapil maailma kõigi aegade teise tulemuse 93.90 visanud sakslane Thomas Röhler, olümpiahõbe Julius Yego, Soome kangelane Tero Pitkämäki, Tšehhi tugevad odaviskajad Jakub Vadlejch ja Viteszlav Vesely, Rio olümpial neljanda kohaga leppinud Johannes Vetter (Saksamaa) ja 2012. aasta Londoni olümpiavõitja Keshorn Walcott (Keenia).