Nudistid tahavad alastikultuuri arendada

Väike veesilm, mis asub kõrgepingeliini ja kipaka telliskivihoone kõrval, on üks väheseid kohti nii linnas kui ka kogu riigis, kus nudistid supelda saavad. Praeguses Hiinas on vagadus au sees: pornograafia on keelatud, filmis lubatavale alastusele on seatud kindlad reeglid ning sügava dekolteega riideid näeb naiste seljas harva.

Alasti ujujad tõmbavad seetõttu endale eriti palju tähelepanu ning kombekust järgivad võimud sulevad tihti nende supluskohti.

Nudistid, kes Fangshani kogunevad, on otsustanud neid norme trotsida. Tegemist on mitmepalgelise kambaga, kuhu kuulub igasugustest ühiskondlikest klassidest ja paigust inimesi.

«Inimesed on siin 20 aastat alasti ujunud ning me ei pööra neile enam tähelepanu,» räägib üks 84-aastane kohalik. Varem kaebasid nad võimudele, kuid nudistid tulid ikka ning teevad seda praeguseni.

Xiao Li sõnul toob teda tiigi äärde soov leevendada kurnavast tööst tulenevaid pingeid. Mees töötab keemiatööstuses.

«Me ei häiri kedagi, kuid loomulikult peame kohalikke austama,» selgitab ta pead šampoonitades. Kaugemal näeb umbes 50-aastaseid mehi vana puust laua ääres suitsetamas ja kaarte mängimas. Kostab lõbusat vestlust. Noored inimesed hüppavad aga platvormilt 16-kraadisesse vette. Kuigi nudistide rand on avatud ka naistele, pole ükski õrnema soo esindaja julgenud seni sinna tulla. Mehed selgitavad, et naisekeha alastust puudutavad tabud on jätkuvalt väga levinud.

Rannas on nudistide käsutuses paar plasttooli, roostetanud traat riiete jaoks ja kaks telliskivihurtsikut. Valge kriidiga kirjutatud silt hoiatab: «Ujumine keelatud».

Hiina seaduse järgi võib vabatahtlikult avalikus kohas keha paljastamise eest saada kuni kümnepäevase haldusaresti. Kindlate huvigruppide kaitsmisele spetsialiseerinud advokaadi Zhang Zhigangi kinnitusel on politsei aga paindlik. Nad sekkuvad avalikes rahvarikastes kohtades. «Kõrvalistes kohtades paluvad nad nudistidel tavaliselt lihtsalt lahkuda.»

80-aastane Ha on alasti ujunud 30 aastat ning Fangshani külastab ta iga päev. «Nudism on kultuur, inimesed on tsiviliseeritud. Kas see muutub populaarsemaks? Ma pole kindel, siinne mõtteviis on jätkuvalt tagurlik,» räägib ta.

Hiinas on palju sisebasseine ja kuumaveeallikaid, kus sookaaslaste keskel viibitakse alasti, kuid nudism on sellest hoolimata tabu.

«Enamiku hiinlaste arvates on tegu mingi perverssusega – nende meelest sarnaneb nudism seksuaalse ahistamise või ekshibitsionismiga,» möönab uurija Fang Gang, kes avaldas 2002. aastal Hiinas esimese teemat lahkava raamatu pealkirjaga «Nudistid».

Fangi hinnangul tegeleb iga 10 000 hiinlase hulgas üks nudismiga ehk neid on kõige enam 140 000 inimest. Kuid see arv kasvab, usub ta.

Hiina ainus nudistide rand avati 2000. aastal riigi lõunaosas troopilisel Hainani saarel. 2014. aastal suleti see teiste puhkajate kaebuste tõttu.

«Normaalsed inimesed ei uju ja päevita avalikus kohas alasti,» teatas toonane saareprovintsi juht Luo Baoming.

2009. aastal tõmbasid Hangzhou võimud päev enne avamist nudistide välibasseinile pidurit. Tollest perioodist pärit riikliku ajalehe Global Times veebiküsitlusest selgus, et 60 protsenti vastanuist aktsepteeris nudismi, 57 protsenti pidas aga Hangzhou asutuse avamist täiesti normaalseks nähtuseks.

«Nudism on varasemast rohkem aktsepteeritud,» ütleb 49-aastane turundusvaldkonnas töötav Zheng. Fangshanis on ta käinud viimased kümme aastat. «Isegi mu naine saab must aru.» Mees näitab uhkusega pilte iseendast, kus ta poseerib paljalt kiirtee ääres ohutusbarjääril või on oma korteris, seljas vaid seljakott.

Koos teiste internetist leitud nudistidega korraldame me Pekingi lähedal alasti matku, selgitab ta.

Uurija Fangi sõnul on ühiskonna suhtumist nudismi raske muuta, seni kuni neil puudub ühendus, mis nende huvisid esindab. «Ilma juhi, keskse teema, nõudmisteta ja eriti selleta, et avalikkus tunnistaks nudismi, on valitsevat mentaliteeti raske muuta.»