Tartu laulu- ja tantsupeolised järgnevad liikuvat pilti näitavale tudengile

Rongkäigutudeng hakkab hoidma enda ees suurt, kuuest moodulist koosnevat leedekraani, millele kuvatakse kogu teekonnal otsepilti sellest, kuidas peolised rongkäigus liikudes ise asja näevad. Täpsemini, kuidas paistab rongkäik 2. juulil Tallinna kesklinnast lauluväljakule sammuva kümne peolise külge spetsiaalrakisega kinnitatud nutikaamerast.

«Ülekannet filmivad kümme Tartu koorilauljat, rahvatantsijat ja puhkpillimängijat,» sõnas Tiigi seltsimaja juht Maris Peebo. Tiigi seltsimaja hoolitseda on, kuidas ülikoolilinna umbes 3700 inimesest ja 137 kollektiivist koosneva esinduse niinimetatud pea rongkäigus välja näeb. Palvega pakkuda värske idee, et poleks lihtalt tasapinnaline plakat, pöördus seltsimaja Sparki hoones tegutseva Makerlabi poole. Makerlab pakub Narva maanteel endises Honda keskuse majas tegutsemisvõimalusi mõttekaaslastele, kel on nutikaid ideid, mis lihtsalt ootavad ära tegemist.

Tartu vaim maa peal

Makerlabi üks eestvedajaid Uku Püttsepp meenutas, et Tiigi seltsimaja pöördus nende poole palvega tuua Tartu vaim suure peo rongkäigus maa peale. «See sobis täpselt, see on midagi, mis on meie iseloomu ja aukoodeksisse sisse kirjutatud. Istusime kommuuniga maha ja käisime ideed läbi,» jutustas ta.

Makerlabi meeskond, kelle loominguna sünnib laulupeorongkäigus Tartu linna esinduse moderniseeritud silt, kasutatav leedekraan on pildil nähtavast kolm korda laiem. Päripäeva Magnus Otsa, Uku Püttsepp, Katrin Nigumann, Tarvo Metspalu, Karl Põder ja Pille-Riin Saarse. / Margus Ansu

Asi pole muidugi nii lihtne, kui esmapilgul tundub – lihtsalt üks suur tudeng suure teleriga.

Ettevõtmise teeb keeruliseks see, et otseülekanne suurele liikuvale ekraanile peab jõudma kindlalt ja seda keskkonnas, kus kasutajaid on palju ning kogemus lubab karta andmeside ülekoormust. Pealegi ei saa Eestis kunagi loota päikselise ilma peale.

«Praegu käib intensiivne tehniline ettevalmistustöö ja oleme püüdnud lahendada põhimõttelisi probleeme,» ütles Püttsepp. «Näiteks, kas meil on üldse piisavalt levi.»

Esimesed tehnilised katsetused – edukad – on tehtud. Tegelikult on otseülekande pilti plaanis jagada mitte ainult rongkäigu peas olevale ekraanile, vaid veebi kaudu üle kogu ilma.

Pole vahet, kas vaataja on kodus, Saaremaal või New Yorgis.

Muide, New Yorgil on selle ideega omajagu pistmist. Algtõuke andis Times Square’ile paigaldatud suur leedekraan, mida Püttsepp ja teine Makerlabi eestvedaja Tarvo Metspalu kord silmitsema sattusid. Tolle ekraani juures olev kaamera pildistas juhuvalikul ekraani ees seisvaid inimesi, kuvas neid ekraanile ja joonistas neile südame ümber. Inimesed olid valmis ära vaatama pikad reklaamid, lootes end ekraanil näha.

Suur pildigalerii

Ka tartlaste ekraaniga tudengile on sisse ehitatud kaamera, mis teekonnal pildistab. Lauluväljakul hakkab aga ekraanilt nägema teekonnal tehtud fotosid, ka videost võetud stoppkaadreid ning pilte ekraani ees neid pilte vaatavatest peolistest.

Püttsepp täpsustas, et pildid läbivad kindluse mõttes eelvaliku, et keegi ei peaks end õnnetult tundma, kui näiteks ülesvõttel paistab nina nohune.

Tudengiga on rongkäigu ajal ametis päris arvukas seltskond. Vankril sõidab kaasa butafoor, kes hoolitseb kuju liigutuste eest. Kaasa sõidab ka tehnik. Eemal töötab IT-tugi.

Üks suur loominguline ülesanne on meeskonnal veel lahendada: milline hakkab olema laulupeotudengi teemaviide ehk hashtag. Pakkumised on oodatud.