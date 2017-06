Nutikad noored püüavad kosmoseprügi rahaks rääkida

Tartu ülikooli ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul viitab programmi pealkiri sellele, et lisaks äriarendusele võimaldab see tundma õppida teisi kultuure ning panna end proovile võõra riigi ärikeskkonnas.

Tartu ülikooli esindavad programmis kaks meeskonda, kes sõeluti konkursi korras välja kümmekonna tiimi seast. «Päris rabedaid ja alustavaid ideetasandil tiime me ei tahtnud. Valisime need, kelle idee on küps ehk prototüübifaasis,» ütles Ahonen.

Uuenduslikud ideed

Coulomb Sailing Group nime kandva tiimi eesmärk pole vähem ega rohkem ambitsioonikas, kui vähendada kosmoseprügi. Meeskond arendab tehnoloogiat, mis tooks kosmosesatelliidid Maa peale senisest mitukümmend korda kiiremini.

«Praegu on hästi suur probleem, et satelliite on seal üleval palju ja suur osa neist ei täida enam mingit funktsiooni,» selgitas tiimi liige Triin Teppo.

Coulomb Sailing Groupi äriidee kasvas välja tudengisatelliidi programmist ESTCube. Teppo sõnul ajendas neid projektis «Network Globally, Act Locally» osalema soov õppida oma kosmosetehnoloogilist ideed inimkeeli lahti seletama ning investoritele tutvustama. «Tehnoloogiline pool on meil hästi tugev, aga see programm aitab meil õppida, kuidas oma ideed äriks pöörata,» ütles ta.

Teine, Cody-nimeline meeskond tegeleb programmeerimisõppe platvormiga, mis õpetab koodikirjutamist samal põhimõttel nagu võõrkeeleõppe programmid.

Esmalt saab lugeda veebiõpikust teooriat ning kinnistada teadmised interaktiivseid ülesandeid lahendades. Kui teooria on selge, saab õpilane oma programmi kirjutada.

See idee jõudis ka Ajujahi võistlusel kümne parima sekka ning võistles Kaleidoskoobi äriideede konkursil.

Kuigi nõuandeid ja kogemusi on Cody meeskond juba omajagu saanud, võtsid nad programmiga NGAL endale uue eesmärgi: teha lisaks seni loodule ka nutirakendus.

«Meie eesmärk on muuta programmeerimise õppimine sama põnevaks, nagu on Candy Crushi mängu mängimine,» märkis Cody meeskonna liige Kaspar Kuus.

Suhtlemine on edu võti

Programm «Network Globally, Act Locally» kestab kolm nädalat. Esimesel nädalal Tartus arendatakse põhiliselt äriideid ja täidetakse endale mentorite abil seatud individuaalseid ülesandeid.

Teisel nädalal Tallinnas keskendutakse esinemis- ja turundamisoskuste arendamisele. Programm kulmineerub USAs Charlestonis, kus kõik tiimid peavad oma valmis äriideid esitlema kohaliku äriringkonna esindajatest koosnevale žüriile.

Osalejatele korraldatakse USAs vastuvõtte mitmete majandustegelastega, kus pannakse proovile tudengite suhtlemisoskus.

Rahvusvaheline koostöö

Lisaks Tartu ülikoolile osalevad projektis Tallinna tehnikaülikool ning kolm USA ülikooli. Maret Ahoneni sõnul on selline koostöö välisriikidega väga tähtis. «Noored õpivad tänapäeval üksteist tundma piiriüleselt ja oluline on luua kontakte, mis ei kao kuskile,» lausus ta.

Projekt toimub tänavu kolmandat korda. Ahonen rääkis, et see on varem noortele tuule tiibadesse andnud.

Näiteks mullu Eestit esindanud Ukraina välistudengite rühm on Kiievis püsti pannud oma ettevõtte, kus jagavad ise ettevõtlusteadmisi.