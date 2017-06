Me kõik saame olla tondipüüdjad

Parafraseerides Karl Marxi ja Friedrich Engelsit võib öelda: üks tont käib ringi mööda Euroopat – ümbrikupalga tont.

2014. aastal tehtud uuringu «Special Eurobarometer 402» andmetel on Euroopa Liidu «liidrid» selles küsimuses Kesk- ja Ida-Euroopa riigid. Eestis tunnistas toona viis protsenti töötajatest ümbrikupalga saamist ja kolm protsenti keeldus uurimuse läbiviijate sellekohasele küsimusele vastamast.

Eelmisel aastal uurisid ümbrikupalkade levikut Eestis ka meie konjunktuuriinstituudi töötajad. Nende tähelepanekute kohaselt peaks probleem kõige teravam olema Lääne-Eestis ja kõige vähem aktuaalne Põhja-Eestis. Ülejäänud Eesti piirkonnad on enam-vähem võrdsel tasemel. Lõuna-Eestis saab väidetavalt 12 protsenti töötajaist regulaarselt ümbrikupalka ja kaks protsenti vahetevahel.

Ega n-ö tondipüüdjadki maga. Nii näiteks loodi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu otsusega mullu märtsis deklareerimata tööga tegelemise valdkonna koostööd edendav Euroopa platvorm, millest peaks kujunema info, kogemuste ja strateegiate jagamise kanal.

Eesti kaubandus-tööstuskoda on selgelt ettevõtluse läbipaistvamaks muutmise poolt, olgu selleks siis riigile tasutud maksude, maksustatava käibe või ettevõttes töötavate isikute arvu avalikustamine.

Eelmise aasta lõpus uurisime ettevõtjatelt nende arvamusi ümbrikupalkade maksmise kohta. Kõige probleemsemateks valdkondadeks pidasid vastanud ehitust (89 protsenti), majutust ja toitlustust (67 protsenti) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkonda (29 protsenti). Ümbrikupalkade maksmise õigustusena toodi enim välja kõrgeid tööjõumakse, vajadust kulusid kokku hoida ja püüet saavutada konkurentsieelist.

Töötaja algatusel ümbrikupalga maksmise põhilise põhjusena nähti soovi varjata sissetulekut. Selle taga võib olla näiteks soov hiilida kõrvale lastele elatusraha maksmisest.

Üks sambaid, millel ümbrikupalk püsib, on loomulikult nii tööandja kui töötaja võimalik majanduslik võit. See võit võib olla lühiajaline ja sellega kaasneb ka kaotuste risk, aga eitada ümbrikupalga kaalumist skaalal kasulik–kahjulik ei saa. Samas on küsimusel ka selgelt laiem eetiline mõõde: ümbrikupalk on ülekohtune ausate maksumaksjate ja teiste ettevõtete suhtes.

Töötamise registri juurutamine on kahtlemata üks Eesti riigi viimase aja tugevamaid samme ümbrikupalkadega võitlemisel ja seda tuleb tunnustada.

Kahjuks on see süsteem suhteliselt jõuetu neil juhtudel, kui lisaks ümbrikupalgale makstakse töötajale ka ametlikku palka, näiteks miinimumpalga ulatuses. Hinnanguliselt makstaksegi Eestis üle 80 protsendil juhtudel ümbrikupalka kombineeritud süsteemi alusel. Samas on selle probleemiga rohkemal või vähemal määral silmitsi kõik Euroopa Liidu riigid.

Üks võimalik taktika on piirata sularaha käivet selliselt, et ümbrikupalga maksjatele muutuks sularaha oluliselt raskemini kättesaadavaks ja ümbrikupalga saajatele palga kasutamine ebamugavamaks. Näiteks tehti Taanis 2012. aastal seadusemuudatus, mis keelab nii eraisikutel kui firmadel tasuda sularahas arveid, mis on suuremad kui 10 000 Taani krooni (see teeb praeguse seisuga ligi 1344 eurot).

Kahjuks annab Eesti riik viimasel ajal kohati signaale, mis on ümbrikupalkade kontekstis küsitavad. Näiteks paisati hiljuti ajakirjanduse vahendusel üldsuse ette idee, et pensioni esimese samba suurus tuleks lahti siduda palgast. Kuna uudis edastati sisuliselt pressiteate vormis, siis on tõsine oht, et pealiskaudsemad lugejad tõlgendasid seda nii, et ümbrikupalga vastuvõtmisega ei kaasne edaspidi oht saada väiksemat pensioni.