Mercedes: Ferrari on meist ees

Mercedese vormel 1 meeskonna juht Toto Wolff on jõudnud arusaamale, et sel hooajal joostakse Ferrari järel, mitte ees ega kõrvuti. Valitsev konstruktorite tiitlikaitsja Mercedes kaotab Ferrarile MM-arvestuses 17 punktiga. Eelmisel aastal samal ajal juhtis Mercedes Ferrari ees koguni 67 punktiga. Sõitjate arvestuses on liider Ferrari esisõitja Sebastian Vettel, kelle edu Lewis Hamiltoni ees on pärast Monaco Grand Prix’d, kus saadi vastavalt esimene ja seitsmes koht, juba 25 punkti.