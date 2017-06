Eestile kukkus sülle eesistumise peaproov

Eesti sattus üllatuslikku rolli esmaspäeva pärastlõunal, kui Malta ametnikud helistasid Eesti eesistumise ettevalmistajatele ja uurisid, kas Eesti oleks vajadusel valmis juhatama 8. ja 9. juunil ministrite nõukogu kohtumisi.

Veidra olukorra põhjuseks on laupäeval Maltal toimunud valimised, mille järel selgus küll peaminister Joseph Muscati jätkamine, ent tema uus valitsus on endiselt alles moodustamisel.

Ministrite nõukogu kodukord näeb ette, et kõrget kohtumist tohib juhatada üksnes eesistujariigi minister või tema puududes järgmise eesistujamaa ametivend. Kuna Malta eelmine valitsus astus reedel tagasi, tekkis juhtimisvaakum ja liisk langes Eestile.

Pärast Malta saadiku esmaspäeval esitatud palvet algas kibe töö Eesti majandus-, justiits- ja siseministeeriumis, mille ministrid peavad nüüd nõukogudes osalemise asemel neid juhtima hakkama.

Nii ohjab neljapäeval Luksemburgis justiits- ja sisenõukogu justiitsminister Urmas Reinsalu ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Reedel on vastutus siseminister Andres Anveltil ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palol.

«Malta abipalve tulemusel panen Eesti ministritest esimesena palli mängu. Suhtun sellesse ülesandesse täie tõsiduse ning vastutusega, aitan Maltat hea meelega,» ütles Reinsalu.

Eesti ei hakka kohtumistel oma jutupunkte ega teemasid ellu viima, vaid nõukogudes tulevad arutlusele Malta ettevalmistatud teemad. Justiits- ja siseministrite kohtumisel on kõne all näiteks Euroopa Prokuratuuri loomine, Euroopa asüülikava reform ja võitlus rahapesu vastu.

«Kuigi see on ootamatu, tuleb Eesti selle ülesandega kindlasti edukalt toime, sest oleme oma esimeseks ELi nõukogu eesistumiseks äärmiselt põhjalikult valmistunud,» ennustas justiitsministeeriumi ELi asjade koordinaator Kristi Kraavi-Käerdi.

See, et eesistujariiki tuleb lühikese etteteatamisajaga asendada, on üsna harukordne. Tõtt-öelda teeb Eesti seda Malta eest juba teist korda, sest läinud kolmapäeval esines eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas Malta eest Euroopa Parlamendis.

Kuigi Eesti ametliku seisukoha järgi on Malta teinud eesistumisel väga head tööd, kostab ministeeriumitest peale üllatuse nüüd ka omajagu nurinat. Malta kuulutas valimised välja 1. mail ning see, et pärast 3. juuni valimisi ei pruugi valitsus kohe toimida, poleks tohtinud üllatusena tulla.

Tõsi, ka valimiste asjaolud olid erakordsed. Muscat kuulutas 3. juuni valimised välja eesmärgiga taastada usaldus korruptsioonisüüdistuste rahe alla sattunud valitsuse vastu. Muu hulgas pandi Tööpartei juhile süüks salajase passimüügiäri püstipanemist ja asitõendite varjamist erameiliserverisse. Süüdistuste uurimiseks algatati kolm kriminaalasja, ent ükski neist pole seni tõendamist leidnud.

Tööpartei sai laupäevastel valimistel 55 protsenti häältest ja Muscat jätkab peaministrina. Ta käis mullu novembris visiidil Tallinnas ja kohtus peaminister Jüri Ratasega. Toona lubati teha tihedat koostööd, et Eesti saaks 2017. aasta juulis eesistumise võimalikult sujuvalt üle võtta.