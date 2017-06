Luunja viinaköögi tööliste majas võtab ilmet Riverside Villa

Luunja sadama äärse maatüki omandanud Sven Šois ütles, et ostis mõisa viinaköögi tööliste elamuks ehitatud maakivist hoone kindla sooviga rajada sinna mõnus puhkekompleks.

«Sellest tuleb puhkemaja. Alumisele korrusele seminarisaal või peoruum, teisele korrusele viis majutustuba ehk üheksa voodikohta,» kirjeldas Šois oma plaane.

Eelkõige kiitis ta tulevase kompleksi asukohta, sest selle juurde saab nii paadi kui ka autoga. Teiseks on Luunja Tartule sedavõrd lähedal, et kui vaja, saab linna taksogagi sõita.

Šoisil on plaanis välja arendada kogu kinnistu. «Õue tulevad katusealused ja kindlasti ka saun. Ligipääs on ju jõele, see asja iva ongi,» lausus Šois, kes alustas oma äripartneri Lenno Tobrelutsuga maja juures toimetamist juba möödunud suvel.

Võtab ilmet

Praegu on hoonel uus kivikatus, paigaldatud paneelidest vahelagi ning teine korrus on saanud puidust vooderdise. Eile pärastlõunal oli käsil 1860. aastal valminud hoone müüride klaasgraanulitega pritsipesu.

«Teeme vastavalt võimalustele. Eks see on paras pähkel, sest vana hoone renoveerimine on keeruline. Ideaalis võiksime esimesi külastajaid vastu võtta 2019. aasta suvel, aga me pole ajaliselt ennast survestanud,» rääkis Šois.

Kuigi puhkemaja valmimiseni on veel aega, on tulevase hoone nimi juba teada. «See tuleb Riverside Villa,» muigas Šois. Ta märkis veel, et majja plaanitakse ka Luunja vabatahtliku jõepääste tugipunkti.

Sadam areneb

Eraettevõtjaga samal ajal arendab Luunja vald ka sadamat. Vallavanema Aare Andersoni sõnul võib praeguseks rääkida juba sadamaehituse kolmandast etapist. «Tahame rajada sadamakanali ümber kallasraja ning asfalteerida sadamasse viiva kruusatee. Lisaks peaks sadam saama piirdeaia, valgustuse ja kaameratega valvesüsteemid,» kirjeldas Anderson valla plaani.

Kavandatud tööde jaoks õnnestus Luunja vallal saada PRIA-lt üle 30 000 euro toetust. Kui palju jõutakse ära teha sel aastal ja kui palju jääb järgmisesse, ei osanud vallavanem täpselt öelda. Esmalt rajatakse kõvakattega tee.

Tulevikus peaks sadama juures olema ka asfalditud parkla ning tankla, kust saavad kütust võtta nii paadid kui ka maismaasõidukid.

«Tankla eeldabki kõvakatete väljaehitamist, sest siis on tagatud hea juurdepääs. Enne seda pole mõtet operaatori hanget välja kuulutada,» sõnas Anderson ning oli sadama senise arenguga rahul.

«Kui kevadel algab aktiivne hooaeg, on sadama slipp paadimeeste hulgas väga aktiivses kasutuses. Pidevalt käiakse,» lausus vallavanem. Ta märkis, et tulevikus peaks sadama sildumisala olema praegusest palju suurem.

Siis peaks olema Luunjas võimalik paate ka pikemat aega hoida, sest kohad varustatakse vee ja elektriga.

Vald plaanib sadama juures korda teha ka Luunja mõisa juurde kuulunud kaks muinsuskaitsealust hoonet: viinaköögi ja aednikumaja.