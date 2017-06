Kantsleri pillav stiil ärritab ministeeriumi

Et Pihel on tõenäoliselt uus personalijuht, said ministeeriumi ametnikud teada vihjamisi. Nimelt määrati ta komisjoni, mis peab tegelema Otsa-nimelises muusikakoolis Aarne Saluveeri juhtimisel üles kerkinud probleemidega. Pihel polnud haridus- ja teadusministeeriumi nimekirjas toona ega ole praegugi. Varraku sõnul oli mõistlik Pihel sinna komisjoni panna, sest ta hakkab personalijuhina tegelema ka Kaunite Kunstide Kooli teemaga.

Sedasorti stiil on tekitanud ministeeriumi töötajates rohkelt küsimusi, millele pole seni ammendavaid vastuseid saadud. Ministeeriumi tööõhkkonda on Postimehele kirjeldatud üsna mustades toonides, sest keegi ei tea, mis on tulemas, ning info ei liigu juhtkonna tasandilt edasi. Muudatuste ootuses ei tekita optimismi ka uue personalijuhi lisandumine.

Verinoor ametiühing

Kõik see ongi viinud selleni, et sisuliselt kaks kuud pärast uue kantsleri tulekut moodustasid haridus- ja teadusministeeriumi töötajad oma õiguste kaitseks ametiühingu. Eesti ministeeriumide esimene ametiühing moodustati eelmisel nädalal ning täna kohtutakse juba ka kantsleriga.

Varrak nendib, et ümberkorraldused on ministeeriumis tõesti tekitanud omajagu kihamist nagu kõik muudatused.

«Ühest küljest on see loomulik, sest kõik suuremad muudatused, mis puudutavad inimeste elukorraldust, on tundlikud. Info jagamise vastutus on valdkondade otsestel juhtidel, asekantsleritel. Nagu ka kõik personaliotsused,» selgitas Varrak.

«Iga uue juhi, ka kantsleri puhul vajab saabumine harjumist nii maja inimeste kui ka kantsleri poolt. Selle lühikese aja jooksul ei ole saanud olla veel isegi võimalust üksteist tundma õppida.»

Ametiühingu loomist ei osanud Varrak kommenteerida, sest kohtub nendega alles täna. «Usun, et ametiühing saab olla hea partner ministeeriumi juhtkonnale nii teemade läbiarutamisel kui ka vajadusel info levitamise toetamisel,» märkis ta.

Lisalugu

Tööreisil koos abikaasaga

Mai keskel käis kantsler Tea Varrak tööreisil Pariisis. Ametniku sõnul kohtus ta kolmepäevase visiidi käigus Eesti suursaadikuga Prantsusmaal Alar Streimanniga, Eesti haridus- ja teadusnõunikuga OECD ja UNESCO juures Katrin Reinuga ning samuti käis ta Eesti esinduse ruumides. Samuti toimus kohtumine ühe tulevase võimaliku konverentsi tarbeks. Postimehele teadaolevalt reisis Varrakuga romantilisse Pariisi kaasa ka tema abikaasa.

Varrakul sõnul sõitis abikaasa temaga tõesti kaasa, kuid maksis oma lennukipiletite ja majutuse eest ise ning tal olid Prantsusmaa pealinnas omad kohtumised. PM