Jäär

21. märts – 19. aprill

Tasub pingutada selle nimel, et arendada suhteid ja tugevdada kontakte inimestega, kes on sulle tähtsad. Kui keegi armsatest inimestest on viimastel kuudel kaugeks jäänud, otsi ta üles ning värskenda suhtlust, mis su elu rikastab ja sind õnnelikuks teeb. Aeg sobib hästi ka reisi alustamiseks.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Kohustuste täitmine edeneb sujuvalt. Saad ühendada meeldiva kasulikuga, rakendada oma teadmisi edukalt selleks, et sissetulekut suurendada ja jõudsalt töiste eesmärkide poole püüelda. Ühtlasi on hea aeg tervist edendada. Kui vaid viitsid pingutada, võid kiiresti parema vormi saavutada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Perioodi algul ole hästi aktiivne – sõlmi tutvusi sulle vajalike inimestega, tee kokkuleppeid, vormista lepinguid. Aeg annab sulle võimaluse oma tegemisi niimoodi sättida, et saad paljutki otsustada iseseisvalt, oma soovidest lähtuvalt. Laienda tegevusvälja suundades, mis on su sisemiste vajadustega kooskõlas.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea, kui saad tähelepanu keskendada kodustele asjadele. Tunned end tugevana tuttavas ümbruses, kallite inimeste keskel. Nädala lõpupoole võib töös tekkida takistusi ja seisakuid. Kui edenemine on aeglane, siis ära liigsele punnitamisele jõudu raiska, vajadusel lükka mingid ülesanded tulevikku.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suhtlemist on palju ning see on vägagi hariv ja edasiviiv. Uus tähtis info jõuab justkui iseenesest sinuni. Ehkki elu on huvitav ja lõbus, tuleb sul hoolega jälgida, et kõik töised kohustused tähtaegadeks täidetud saaksid. Vastasel juhul pead nädalvahetusel tööülesandeid täitma ja see ei ole üldse mõnus!

Neitsi

23. august – 22. september

Töönädala algul tasub tööl olulisi läbirääkimisi pidada. Kui söandad õigel hetkel tarmukalt sõna võtta, aitavad nüüd tehtud kokkulepped sul tõhusalt sissetulekut suurendada. Arvesta sellega, et soodne aeg möödub peagi – nädala teisel poolel pole enam mõtet ülemusele oma ideid välja käia.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Jupiteri liikumine pöördub taas direktiivseks, see lisab su tegemistele hoogu ja uljust. See, mis mõne aja eest ehk liiga raske tundus, on nüüd täitsa teostatav. Kui oled soodsaid hetki mööda lasknud, võid nüüd uue võimaluse saada. Ära siiski oota, et õnn sulle sülle kukub. Kui ise end arendad, avanevad ka uksed.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Pealiskaudne suhtlus ei paku sulle mitte midagi. Väga väärtuslik on aga see aeg, mida saad veeta üksinda. Sul on vaja keskenduda, oma sisemaailma süüvida. Kui suudad aru saada, mis sind ebakindlaks muudab ja tigedaks teeb, on võimalik probleemid lahendada, negatiivsest vabaneda ja kergema sammuga edasi minna.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui saad puhata, tahad ilmselt heas seltskonnas põneva reisi ette võtta, uusi paiku avastada ja täiel rinnal elu nautida. Ent kui viibid töises õhkkonnas, on iseäranis nädala alguspäevad paljutõotavad. Hästi kulgeb koostöö erinevate inimestega, on hea aeg uute partnerite leidmiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Paljutõotav periood eelkõige töises liinis. Usin oled sa kogu aeg olnud, ent nüüd jääd oma tubli tööga ilmselt ka autoriteetidele silma, teenid lugupidamist ja tänusõnu. On võimalik karjääriredelil järgmisele astmele liikuda või vähemalt aru saada, mil viisil sul tuleb toimida, et kord sinna jõuda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Otsi võimalusi selleks, et oma teadmisi täiendada, arendada end valdkonnas, mis sulle tõeliselt huvi pakub ja kus saad oma andeid rakendada. Võib-olla leiad õppeasutuse, kus saad õppida just seda, mida hing ihkab. Ehk tekib aga hoopis soov välismaale sõita, et täiendada end alal, mida Eestis veel ei õpetatagi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suhted lähedastega võivad olla heitlikud. Kord tundub sulle, et olete ühel lainel ja nad on valmis sind toetama ja aitama, ent mõne aja pärast näib, et nad ei mõista sind üldse. Usalda ennekõike iseennast, ära vaeva pead teiste käitumise pärast. Vastused kõige tähtsamatele küsimustele on peidus sinus eneses!