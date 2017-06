Tere, helistan Postimehe toimetusest...

Nii annab nüüdne riigikogu liige Krista Aru, Postimehe ajaloo ning selle ühe käilakuju Jaan Tõnissoni uurija, lihtsa ja tegelikult ainumõeldava vastuse küsimusele, kuidas rääkida Postimehest.

Ka minu enda kümme aastat selles Tartu ajalehes – nagu Eesti Päevaleht konkurendina toona jonnakalt kirjutas – olid aastad just nimelt Postimehe toimetuses, kuhu Tiina Kaalep ja Mart Kadastik mind kevadel 1996 kutsusid ning kust sügisel 2006 Merit Koplile lahkumisavalduse andmise järel presidendi kantseleisse edasi läksin.

Selle aja kohta kehtis suurepärase täpsusega sama mõte, mida Krista Aru on öelnud viimase suure sõja eelse Postimehe kohta. Ja nimelt, et «Postimees andis paljudele tööd ja leiba, aga andis ka midagi veel olulisemat: jõudu ja usku omaenda tee võimalikkusesse».

Võib-olla olidki paljud asjad võimalikud Tartu ajalehes ning see konkurentide poolt provintsliku ja pisendavana mõeldud väljend kätkes hoopis tugevusi, mida toimetuse ajakirjanikud said täiel rinnal nautida.

Kas või näiteks siis, kui algatasime üldrahvalikuks paisunud kampaania «Kingi sõdurile raamat», mis andis kaitseväe seni kehvalt varustatud raamatutubadesse 43 000 raamatut ning lugu sellest võinuks Priit Pulleritsu õpetuse järgi alustada lausega: «Ajateenijad ei osanud uneski näha, et tänu Postimehele ei pea nad enne öörahu enam lugema küla raamatukogust maha kantud veterinaarparasitoloogia õpikut või Mihhail Šolohhovi «Ülesküntud uudismaad», vaid saavad väeosa puhketoa raamaturiiulilt valida väärtkirjanduse sadade köidete vahel.»

Tolle aja Postimehe toimetus oli vennaskond, korporatsioon selle sõna vaimlises, mitte ärilises tähenduses. Tõsi on seegi, et Postimehe toimetust mõistavad tunnetada eelkõige need, kes ise Postimehe toimetuses üles kasvanud. Andku teised mulle andeks.

Toimetus, nagu mina seda mäletan, oli küll kriitiline, aga mitte kuri; nõudlik, mitte lahmiv; faktitruu, mitte oletav; hoogne, mitte mõnitav. Postimehe toimetuses oli uhke töötada. Seal sai teha asju, mis endale ja tundub et vähemalt mõnikord ka lugejaile rõõmu pakkusid.

3. märtsil 1997 ilmus Postimehes intervjuu kunagise topeltagendi Oleg Gordijevskiga. 20 aastat tagasi selfie’sid ei tehtud, õnneks aga on pilt, millel on vasakult Toomas Sildam, Oleg Gordijevski ja Toomas Mattson. / Postimees

Toomas Mattsonil tuli 1990. aastate lõpu poole idee, et lendaks õige Londonisse ja intervjueeriks külma sõja ajal brittide kasuks topeltagendina luuranud Nõukogude Liidu välisluure kõrget ohvitseri Oleg Gordijevskit. Ta polnud Eesti ajakirjanikele seni vist ainsatki usutlust andnud.

Kadastik oli nõus, kuigi viis aastat pärast Eesti krooni tulemist mõjus 25 000 krooni kosmilise summana. Lendasime, kohtusime Gordijevskiga Londoni-lähedases raudteejaamas, jõime kohvi, klõpsisime temaga pilti, tulime tagasi, avaldasime kaks intervjuud. Toimetus patsutas õlale: «Well done.»

Praegu igapäevane, rutiinne ajakirjanduslik tegevus, siis aga tundus see midagi eriti hoogsat ja ägedat. Pealegi õppisime Mattsoniga avama Londoni linnalähirongide uksi (lase aken alla ja vajuta väljastpoolt lingile) ning saime teada, et hotellis tuleb hommikusöögi eest eraldi maksta (see selgus pärast meie koju naasmist, aga toimetuse pearaamatupidaja Sirje Sulp lahendas mitmekümnenaelase üllatusarve sujuvalt).