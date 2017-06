Rootsi laud. Peakoka eri. Sõiduproov uhiuue Volvo XC60-ga

Volvol on käes head ajad. Hiina omanik Geely Holdings on viimase viie aasta jooksul Rootsi embleemi investeerinud rohkem kui 11 miljardit dollarit. Selle tulemusena on juhtunud midagi risti vastupidist irvhammaste Hiina-teemalistele naljadele – Volvo on praegu vaat et rohkem Rootsi auto kui rahvuslik lihapall Karlssoni pontsakate näppude vahel. Volvod on majasisese inseneriloomingu tulemus ja arendustöö tehakse Rootsis. Üks Volvo arendusjuhtidest ütleb esitluse õhtusöögilauas, et Volvod on üle 90 protsendi «rootslased», võttes arvesse kõike, alates Rootsi terasest kuni inseneride ajudeni.

Veel üks Rootsi lipp juures! Seekord metall-liistu pressitud. / Tootja foto

Paar viimast aastat, alates XC90 turule tulekust, on Volvole olnud erilised. «Üheksakümnesed» ehk seitsmekohaline maastur XC90, sedaan S90 ja universaalkerega V90 koos maastikuversiooni V90 Cross Countryga on tõstnud Volvo kindlalt kõrgliigasse. Ükski premium-brändidest, nagu BMW, Audi, Mercedes või brittide Jaguar ja Land Rover ei saa jätta Volvoga arvestamata.

Veel üks fakt, kui tugevalt platvormilt tuleb tuttuuel XC60-l startida – senine XC60 on möödunud kümnendi kõige müüdum Volvo mudel. Nii meil Eestis kui suurtel ja määravatel turgudel. Volvo võttis valehäbitult märklauaks jõuka ameeriklase, kelle uputas luksusesse. Statistika ütleb järgmist – kolmandik müügist kuulub XC60-le, teise kolmandiku moodustavad muud «iks-tseed» nagu XC70 ja CX90. Seega kaks kolmandikku linnadžiipe ja üks kolmandik müügist jääb kogu muu mudelirivi kanda.

2013. aastast arendama hakatud SPA-platvorm on kõigi «üheksakümneste» ja nüüd ka «kuuekümneste» alusarhitektuur. Tegu on moodulplatvormiga, mis sobib eri suuruses sõidukitele ning mis on Volvode turvalisuse kontseptsiooni selgroog. XC90 ja XC60 jagavad sama platvormi komponente. Lihtne. Aitab kokku hoida meeletu summa raha. On autotööstuses üha levinum meetod.

Platvormist tulenevalt on mootorid neljasilindrilised ja paiknevad ristasendis. Suurema silindrite arvuga reas- või V-valemiga mootorid on Volvo jaoks minevik. Lehvitame, mõningase kurbusega hinges, aga selline see (säästu)maailm juba kord on. Uustulnuka mootorivalikust leiab kaks õlipõletajat tähistega D4 (190 hj) ja D5 (235 hj), kaks bensiinimootorit T5 (254 hj) ja T6 (320 hj). Sügiseks on oodata ka pistikhübriidi T8. Kataloonia teedel proovitud T6 on suurepärane linnaliikluses ja muidu igati oma ülesannete kõrgusel, kuid D5 osutus veelgi paremaks. Kiirendamisel teeb see küll mõnevõrra häält, kuid kiirteekiirustel jääb peaaegu kuuldamatuks. Turboviivitust vähendav tehnoloogia annab tulemuseks tubli kiirenduse ning vähene tuulemüra on enamvähem kõik, mis sõitjateruumi jõuab.

Sõiduelamuse kirjeldamisel hoidub Volvo esitlusel kasutamast sõna «sportlik». See mõjub silmatorkavalt, sest muidu kuulub «sporty» pea iga margi stampsõnavarasse. Tõepoolest, Volvos tehakse asju teisiti. Veermikku on arendatud lähtudes eeldusest, et publik on väsinud jäigema iseloomuga seadetest, mis on küll toredad laupäeva õhtul lusti sõita, kuid mis ei taha sama hästi sobida igapäevasteks või puhkusesõitudeks perega. Sõidudünaamikas pole tunda kreenimist kurvides, auto liikumine on rahulik ja kontrollitud. Rool on täpne, kuid märkimisväärse tundlikkuseta. Kui millegi kallal norida, siis kaheksakäiguline automaatkäigukast jääb kohati liiga kauaks mõtlema. Sõidurežiimidest Dynamic parandab teatud määral olukorda, kuid proovisõidust jäi mulje, et tavaseades töötab kõik kõige meeldivamalt.