Soloha Balti jaama turul kostitab lihtsalt ja maitsvalt

Taime- ja toortoidu-, avokaadoroogade, peenemat sorti hamburgerite ja sušipakkujate vahelt leiab toidukoha nimega Soloha Juures tegelikult päris kergesti. Tegemist on eraldi ruumides paiknevast köögist ja müügiletist koosneva lihtsa kohakesega, kus sööma peab otse kitsas müügisaalis, kuid terav pilk märkab «putka» katusele seatud toole, mis annavad nähtavasti märku, et sinnagi võib soovi korral oma noosiga kobida.

Kui nii mõnegi peene konkurendi leti eest ei ole võimalik leida ainsatki näljast turulist, siis Soloha Juures tuleb nentida pidevat sagimist. Kuid kes on see salapärane Soloha, hea toitumusega naisterahvas, punasevalgetäpiline rätik peas, kelle pilt «putka» klaasseintelt vastu naeratab? Omanik Galina selgitab, et Ukrainas – aga just Ukraina köögi lihtsamaid palu Soloha Juures pakutaksegi – kutsutakse nõnda kohaliku söögikoha perenaist. Praegusel juhul on see siis Galja ise, ainult et punast rätikut pole tal peas. «Solohat peetakse ka nõiaks,» avaldab üks kokkadest.

Roogade valik pole teab mis lai, niisiis tuleb leppida sellega, mida parasjagu menüüst leiab. Kaaslanna valib hakklihaga täidetud kollase hiidpaprika (4 eurot), millele korralik sorts hapukoort peale tõstetakse, kapsakoogi (just sellist nimetust kannab plaadi-kapsapirukas, mille sada grammi maksab 1 euro), mina võtan kuleši-nimelise supi (3,50 eurot), sealiha ahjukartuliga (5 eurot) ning joodava osas piirdume mõlemad umbes pooleliitrise kompotiga, mille eest tuleb välja käia kaks korda 2 eurot. Lõunasöögi eest kahele maksame kokku 17 eurot ja 90 senti. Käibel on vaid sularaha, kaardiga maksta ei saa, kassaaparaat ei tööta ning tšeki tungiva nõudmise peale leiavad müüjanna ning kohalik Soloha kahe peale lõpuks arveblanketi, kuhu kiiresti arvutatakse käibemaks.

Siin on tõesti kitsas. Vähesed kohad müügisaalis on sööjaid täis, taustal käib pidev ostude sooritamine. Paneme tähele, et meie seal oleku jooksul ei astu siiski sisse ainsatki hipsterit – Soloha toidukohta leiavad tee lihtsad eestlased, turistidest soomlased ja vene keelt kõnelevad kohalikud, kelle täpset rahvust on võimatu kiirkorras tuvastada.

Kaaslanna kiidab oma hakklihaga täidetud paprikat taevani ja teatab resoluutselt, et tema rohkem süüa ei jõua. Proovin ka – on tõesti üks lihane ja maitsev suutäis. Samuti mekib kaaslasele mõnusalt külm rabarberi-maasikakompott.

Rahvusliku supi nimega kuleš teeb eriliseks kahtlemata vürtsikus, aga ka kartuli-porgandi-sibula juurde lisatud hirss ning – nagu müüjanna kiidab – kolme sorti ehk sea-, kana- ja kalkuniliha. Jälle väga maitsev, aga supp on nii kuum, et otsustan seda hiljem süüa.

Sealiha ahjukartuliga serveeritakse fooliumis, papptaldrikul ja kiirtoidukohale vastavalt plastnoa ja -kahvliga. Tegemist on ümmarguse, suurepäraselt maitsestatud sealihamedaljoniga, mille vormi aitab hoida keskele pistetud hambaork ja pealmise osa moodustab suur pooleks lõigatud ja tumepruuniks küpsetatud kartul. Seda viimast maitstes jääb mulje, otsekui oleks see tõepoolest kui mitte lõkkest, siis puuküttega ahjust võetud. Praad on nii toitev, et sellele midagi lisada oleks kurjast, nii teengi paar abitut liigutust plastlusikaga plastkausi ja suu vahet, et suppi mitte unustada, ning kugistan alla pea kogu kapsakoogitüki, millele on tainast ilus mustergi peale pandud ja mille täidisest leiab peale kapsa sibulat, porgandit ja muna.