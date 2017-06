Sergio Ramose juhtumi valguses: sulid saavad lõpuks ikka karistada

Spordikaugemad või siis ka jalgpallikaugemad inimesed peavad vutimehi tihtilugu justkui nõrgukesteks, kes heidavad pikali iga väiksema puute peale või haaravad igaks juhuks demonstratiivselt näost.

Meistrite liiga finaalis kukkus Reali kapten Sergio Ramos valugrimassides siruli, kui Juventuse mängumees Juan Cuadrado teda korraks selja pealt puudutas ja astus vist ka kergelt varba peale.

Kogu intsident lõppes Cuadrado jaoks matši teise kollase kaardi ja seejärel duši alla minekuga.

Karistusalas meelega kukkumist ja sel viisil penaltite püüdmist on kohtunikud hakanud viimasel ajal karmilt karistama. Samamoodi hakatakse rohkem luubi alla võtma ka pettusi teistes väljaku osades. Tulevikus võidakse just eespool nimetatud olukordades hakata kasutama ka videokordusi.

«Selle konkreetse momendi puhul oleks videokordus olnud väga hea variant,» usub Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA kohtunike vaatleja ja Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk.

«Kuna pall läks nagunii välja, oleks saanud rahulikult korduse vaatamiseks aja maha võtta. Praegu juhtub teinekord nii, et mõni võitleb pettuste vastu juba liialt suure hooga, ja nii tuleb sisse teistpidi eksimusi,» lisas Tutk.

Kõige tõsisemalt on praeguseks probleem käsile võetud Inglismaal. Tulevast hooajast võib Premier League’is sukeldumise või vigastuse teesklemise eest saada kahe mängu pikkuse võistluskeelu.

Ebaväärika käitumise eest on inglased varemgi karistusi jaganud, kuid olukord on hakanud aina enam kontrolli alt väljuma.

Vastavalt Inglismaa Jalgpalli Liidu reeglitele vaatavad eksperdid vaidlusalused olukorrad üle. Kui avastatakse sihilik pettus, määratakse karistus. Inglismaal on võetud eesmärgiks simuleerimine ja üldse igasugune teesklemine välja juurida.

«Karistusalas sukeldumisest sai ühel momendil tõsine probleem. Asi võeti käsile ja hakati selliste pettuste eest kollaseid kaarte jagama. Kuna nüüd on probleem vastastele kaartide välja meelitamisega, tuleb võidelda selle suundumusega,» tõdes Tutk. Ta lisas, et probleemist räägitakse ja otsitakse ka lahendusi.

«Kui mõnel mängijal on kollane kaart juba all, siis tema vastu mängitakse tihtilugu hoopis teisiti. Teda püütakse provotseerida. Aina rohkem on näha teesklemist. Olukordi võimendatakse lihtsalt üle,» lisas ta.

Endine Eesti koondise peatreener Tarmo Rüütli usub, et sellised juhtumid rulluvad jalgpalliväljakutel tihtilugu lahti, kuna õigusemõistjad on liialt kärsitud.

«Ütleksin kohtunikele, et ei maksa tegeleda asjadega, milles ei olda 100 protsenti kindel,» avaldas Rüütli arvamust. «Kui kohtunik ei näe olukorda väga selgelt, siis ei maksa ka vilistada.»

Samas usub Rüütli, et tagantjärele karistamine on igati mõistlik: «Kui on ilmne, et mängu tulemust on sulitempudega mõjutatud, tuleb tagantjärele karistada. Las see absoluutne tõde jääb prokuröride valdkonda. Väga üle reageerida ei maksaks. Mängijad võiksid muidugi ise ka mõnes olukorras ausamad olla. Jalgpallis on aga üldiselt nii, et sulid saavad lõpuks ikka karistada.»

Sergio Ramose ebaeetilise käitumise järel mõistis mitu jalgpallimaailma tuntud inimest kaitsja tegutsemise hukka. Ka endine Inglismaa koondise ja Manchester Unitedi staar Rio Ferdinand tunnistas, et tema ei julgeks sellise käitumise järel oma lapsele silma vaadata.