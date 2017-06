Valust loodud ilu

Beatrice kollektsioon "Rips" / Meisi Volt

Üllatamine on kunst, mida Beatrice meisterlikult valdab. Ta ei pea selleks isegi pingutama või ideid otsima minema – kõigest, mis isiklikus elus toimub, suudab ta välja võluda kunstiliselt kirkaid ekspressioone. Kuigi kõrvalt võib jääda mulje, et sel veetleval naisel õnnestub kõik mängleva kergusega, on tegelikkus vastupidine. Sära foonil on sügavad kannatused ja tundlikult terava natuuri siseheitlused. Viimasel perioodil ka tõsised terviseprobleemid, millest vapper naine on nüüd juba õnneks siiski võitjana välja tulemas.

Moeloojad teevad asju teisiti sageli soovist silma paista, konstrueeritud ekstravagantsust kohtab igal sammul, orgaanilist aga harva. Beatrice jäljendamatu trump kunstnikuna on just viimane – ta on ülevoolavalt ekspressiivne ja äärmuslik, kuid samas jäägitult siiras ja ehe.

Beatrice koos oma modellide ja tütar Simonaga, kollektsioon "Rips" / Meisi Volt

«Seal on minu jaoks nii palju tähendusi ja lugusid, seda kõike ei ole võimalik edasi anda,» ütleb Beatrice ise oma värsket kollektsiooni kirjeldades. «Palju on inspireeritud valust. See kollektsioon on minu viis tõlkida isiklikud läbielamised visuaalsesse keelde.» Mida tähendab jagada oma igapäeva kannatustega, teab vaid autor, kuid inimlik haiget saamine ja teadmine, et kõik see hea, mis on meil olemas täna, võib kaduda homme, puudutab ilmselt iga inimest.

Inspiratsiooni ammutas erk talent nii reaalsusest kui ka paralleelmaailmast, unenägudest ja rännakutest. Kuid muusikalgi on tähtis roll – tõukepunktiks sai poole aasta tagune spontaanne kontsert Mullis, California rokkbändi The Pullmen tegijad olid Beatrice ja Edi külalisteks. Kollektsiooni nimi «Rips» on vihjeline kummardus partnerile RevitaLash, kellega ühiselt moesündmus ellu kutsuti. Selle pealkirja alla mahub aga muudki – vihje autori helgele elule, mis ainsa saatusliku hetkega sai katki rebitud. Kuid samuti paralleele usumaailma ja pulbitseva seksuaalsuse konfliktile, väärtusetu ja hinnalise põrkumisele.

Beatrice kollektsioon "Rips" / Maksim Toome

Paralleele võis leida ka maailma ühe tuntuima kannatava kunstniku Frida Kahloga – seda nii ülevoolavalt sünges värvikeeles kui ka argipäevas täis sidemeid ja kannatusi. Vaid 47-aastaseks elanud Mehhiko maalikunstniku panus on kõnekas siiani. Kuid see pole ainus lugu, mida Beatrice pööraste mudelite siidikahin vaatajatele kõrva sosistas. «Ma näen siin paralleeli Veneetsia karnevaliga – sensuaalne maailm, kus pilke peitsid maskid ja paljast nahka polnud lubatud näidata,» kergitab saladuseloori loomingu taustamõtetelt Beatrice multikunstnikust abikaasa Ed Labetski. See annab vastuse küsimusele, miks kaunid modellid peideti pigem häirivate ja sugugi mitte kandjat kaunistavate maskide varju.

Pikkadesse sidemetesse mähitud kaunitarid oli ehmatav kujund, kuid moes on aktsepteeritav iga elujõuline ja uus idee. Vaid igavus ja üksluisus on surmapatt. Seevastu flirt surma ja haavatavusega on ehk liiga valus ja isiklik, et seda publiku ette tuua, kuid tugevale natuurile ometi jõukohane ettevõtmine. Esmalt ehk rabav, kuid mõtlemapanev, kaasahaarav ja hingepuudutav. Erakordne õnnestumine moestseenis, mis oma külluses ja ülepakkumises sageli külmaks jätab.

Beatrice kollektsioon "Rips" / Meisi Volt

Beatrice käekirjale on omane mustriküllasus ja vastandlikkus. Luksuslikke siidkangaid kõrvutab ka raske žakardiga, pitse brokaadi ja bukleega. Paljusid meist hoiavad tagasi üldiselt aktsepteeritavad ilu- ja hea maitse piirid, Beatrice neid ei tunnista ning segab kokku täiesti enneolematuid maitseelamusi. Provokatiivsed paljastused käsikäes sidemetega tekitasid täiesti uutmoodi dramaatilise sensuaalsuse. Kirkad parukad ja peakatted kallutasid veelgi juba kreeni kalduvat paati, et ka jahedam osa publikust saaks emotsionaalselt kõigutatud. Rokokoolikud žabood ja sädelused jutustasid luksuse illusoorsuse ja hedonismi hetkelisuse lugu.

Selge see, et kanda tavaelus täpselt samas stilistikas kõike seda, mida Beatrice lavale paiskab, suudaks ainuüksi autor ise. Kuid piisab ka mõnest vürtsikast detailist, et tunda taas elluärkamise elevust ja intriigide kahinat oma riidekapis. Beatrice kibemagus kollektsioon pakub rikkalikult inspiratsiooni karbist välja astumiseks ja katsetamiseks.