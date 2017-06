Et Cleveland võidaks, peab Irving end leidma

Kui samad meeskonnad kaks aastat tagasi finaalis kohtusid, oli Irving vigastatud. Eelmisel aastal ta mängis, mängis hästi ja Cavaliers võitis.

Irving ise ütles, et kergemaks neile midagi ei lähe. «See seeria on hoopis teisest puust kui eelmise aasta oma. Need meeskonnad pole võrreldavad,» sõnas Irving intervjuus ESPNile. Ta pidas enda sõnul silmas nii vastast kui ka oma meeskonda. Sama ütles LeBron James. «See Golden State on teine meeskond, sealt see vahe tulebki,» viitas James suvel liitunud Kevin Durantile.

Mõlema meeskonna suurimad staarid on mänginud oma võimete kohaselt: Golden Stateʼis on nii Kevin Durant kui ka Stephen Curry olnud head, Clevelandis on LeBron James olnud tasemel. Ent Irivng mitte. Irving viskas avamängus 24, teises 19 silma ja ka muud näitajad on tema kohta kesised, eriti võrreldes teiste sama kaliibri staaridega.

Golden Stateʼi tagamees Clay Thompson on Irvingit katnud ja teab hästi, milleks Irving võimeline on. «Tean, mida ta teha oskab. Olen tema vastu päris palju mänginud. Ta on selles seerias eksinud visetel, mille ta tavaliselt tabab. Inimesed arvavad, et ma mängin tema vastu kaitses hästi, aga seda juttu ei maksa alati uskuda. Olnud on vaid kaks mängu. Ka eelmisel aastal läks Irving hoogu alles kolmandas kohtumises, me ei hakka praegu tema kehvadest esitustest midagi järeldama,» rääkis Thompson, püüdmata vastast maha teha ega ennast kiita.

Üks võimalus, kuidas Cleveland võiks võiduarve avada ja lõpuks tiitlit kaitsta, on mängutempot veidi maha tõmmata, leiavad asjatundjad. Samas pole seda nii kerge teha, sest Golden State suudab esiteks mängida väga head kaitset poolel väljakul ja teiseks ise väga kiiresti oma tempo peale suruda.

Kõigepealt on Clevelandil vaja lihtsalt vabadelt kohtadelt sisse visata. Ka sellega on nad suures hädas olnud. Play-offʼis suutsid nad kolmeseid peaaegu vabadelt kohtadelt tabanud 41-protsendiliselt, täiesti vabadelt kohtadelt oli see protsent 48. Finaalseerias on samad näitajad aga vaid 32 ja 22.

Kodus peaksid visked siiski paremini minema kui võõrsil ja kui Irving ning J.R. Smith oma käe korralikult lahti saaksid, oleks meeskonnal suuremad eduvõimalused. Ja pingimehed peavad suurema panuse andma.

Cavaliersi peatreener Tyronn Lue ütleb, et Irving on pidanud varasemast rohkem kaitses rabama ja seetõttu rünnak kannatab. «Ajada Curryt ja Thompsonit taga, see pole naljaaasi,» sõnas Lue. Lisaks avaldatakse kaitses Irvingile tohutut survet, et Clevelandi mängu võimalikult palju lõhkuda. «Mul ei lubata end hetkekski mugavalt tunda. Nad on oma mänguplaani suutnud hästi ellu viia, nüüd pean mina välja mõtlema, kuidas see üle mängida,» kommenteeris Irving olukorda.

Eelmisel aastal alustas Irving samuti kesiselt, ent kolmandas mängus tõi 30 punkti ja Cleveland alustas tagasitulekut. Seeria jätkus öösel Clevelandis.