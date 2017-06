Mika Salo: Audrust vormel 1-te on ainult mõni samm!

Tolle sarja üks juhtidest on endine Ferrari F1 meeskonna sõitja soomlane Mika Salo, kelle sõnul on tegu väga hea hüppelauaga autospordi absoluutsesse tippu. «Käimas on võistlussarja kolmas aasta ning esimese hooaja võitja Niko Kari võistleb praegu GP3 sarjas, sest Red Bull noppis ta üles ja sõlmis lepingu. Praegu sõidutatakse teda alatasa F1 simulaatoris, mis on kindel signaal, et teda valmistatakse ette vormel 1 auto juhtimiseks. Võib-olla juba järgmisel hooajal.

Red Bull sõlmis lepingu ka eelmise hooaja võitnud hollandlase Richard Bensouriga, kes sõidab tänavu Eurocup Formula Renault 2.0 sarjas. See näitab igasuguse kahtluseta, et Põhja-Euroopa F4 on väga kõva tasemega sari,» rääkis Salo eile Tallinnas võistlust tutvustades.

Keskmiselt on stardis 20 autot, nende seas ka Eestit esindava ja Martin Lauri juhitud ALM Motorspordi meeskonna piloodid Jan-Erik Meikup ja Sten Piirimägi, kes on üheksa etapi järel vastavalt 9. ja 13. kohal.

Sarja teeb atraktiivseks tasavägisus. «Kõigil pilootidel on istumise all ühesugused autod ühesuguse seadistusega ja rehvirõhk on kõigil samuti ühesugune. Säärastes võrdsetes tingimustes tõusevad tõeliselt suured talendid üpris kiiresti esile. Tipptiimid jälgivad meie tegemisi väga tähelepanelikult,» märkis Salo.

Hooaeg koosneb seitsmest etapist, igaüks omakorda kolmest võistlussõidust. Tänavu on seni võisteldud Venemaal Sotšis ja Safonovos ning Soomes Hämeenlinna ringrajal. Pärast Audrus peetavat võistlust on kavas veel kaks etappi Moskvas ja üks Assenis (Holland). Senise hooaja üheksal võistlussõidul on olnud seitse võitjat. Peaauhinnaks on 300 000 eurot, mis katab umbes poole vormel 3 MM-sarja hooaja eelarvest.