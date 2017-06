Proovime uut moodi võita!

Sukeldu kõvale pinnale!

Pauk, mis kostab, kui Magnus Kirt maandub, jalad taeva poole ja puusad ees, on isegi kaugelt kuulates valus. Pole siis ime, et selline lend maandujat ennast kõvasti põrutab. Koguni nii kõvasti, et neerud on kannatada saanud. «Aga kui eesmärk on kaugele visata, tuleb selline lend iseenesest,» lausub odaviskaja Risto Mätas, kes juhendas Kirti mulluseni, kokku kuus aastat.

Kirt viskab kaugele. Eelmisel nädalavahetusel täitis ta 83.53ga suviste MM-võistluste normi. Eesti kõigi aegade edetabelis hoiab ta 86.65ga teist kohta. Tema firmamärk, nagu ka Mätasel, on pärast oda lendu saatmist end rajale maha visata. See lisab vaatemängu, aga kumbki meestest, ei Kirt ega Mätas, tee seda sihilikult. Nad ei harjuta pikali viskamist isegi trennis. Aga kui saad viskel tõmbe pikkust paargi sentimeetrit suurendada ning tuua pikali heites keha raskuskeset kiiremini alla, et vältida äratõukejoonest üleastumist, juhtubki nii, nagu kirjeldab Mätas: «Võid küll mõelda, et ei hüppa kõhuli, aga pärast avastad end ikka pikali maas.»

Nalja alustas ameeriklane David Berkoff, kes läbis Souli olümpial 1988 enamiku 100 meetri selilidistantsist vee all delfiini kombel, vaid keha ja jalgadega rütmiliselt hoogu andes, ning püstitas sedasi isegi maailmarekordi.

Kõhuli heitmine on odaviskes viimaste aegade silmatorkavamaid uuendusi, mida sportlased on tulemuste parandamise nimel teinud. Seda stiili harrastab Soome äss Tero Pitkämäki, selles stiilis oma mitmed oma pikemad kaared visanud kahekordne olümpiavõitja norralane Andreas Thorkildsen ning ses stiilis püstitas rohkem kui kaks kümnendit tagasi seni kehtiva maailmarekordi 98.48 tšehh Jan Železny.

Kogenud odavisketreener Toomas Merila mäletab, et rohkem kui pool sajandit tagasi saavutasid mõned odaviskajad imelisi, kuuldavasti ligi sajameetriseid tulemusi, kasutades sirgjoonelise hoojooksu asemel kettaheitest tuttavat pöördetehnikat. Aga kergejõustikujuhid keelasid selle ära. Põhjus: pealtvaatajate elu sattus ohtu, sest heitjal oli raske kontrollida, mis suunas oda lendu läheb.

Pöörle kui vurr!

Ka lühematel meestel, kelle pikkus ei küüni kahe meetri alla, on nüüd kuulitõukes šanssi. Kui sihvakamad mehed, kes enamasti riisunud varasematel suurvõistlustel koore, alustavad tõuget klassikalisel moel, liikudes selg ees, siis lühemad saavad neile vastu ennekõike kiiruse ja osavusega, seletab treener Ants Kiisa. Selleks tuleb neil ära õppida kettaheitega sarnane pöördetehnika.

Eesti kõigi aegade teine ja kolmas tulemus, mis kuuluvad 20.33 ja 20.20ga Taavi Peetrele ja Raigo Toompuule, on tehtud pöördetehnikaga. Tänavuse Eesti hooaja edetabelijuht (18.60), alles 20-aastane Jander Heil tõukab samuti pöördega.

Pöördega tõuketehnika leiutajaks peetakse venelast Aleksandr Barõšnikovi, kes viis neli kümnendit tagasi sel moel maailmarekordi 22.00ni. Toona vaadati tema tõukeviisi kui haruldust. Nüüd on sellest saanud lühemate meeste trump jõuliste koljatite vastu.

Ka nii vanal ja klassikalisel alal nagu kettaheites käib reservide otsimine. Hollandlane Erik Cadee, Eesti endise mitmevõistleja Kaie Kandi elukaaslane, on proovinud tavapärasele pooleteisele pöördele saada veel veerand pööret juurde. Treener Kiisa mäletab kümnendi eest vene noormeest Nikolai Sedjuki, kes tegi koguni ühe täispöörde lisaks ning heitis sedasi üle 63 meetri. Aga noormehe treener ei uskunud, et selline stiil toob edu, ning sundis õpilast heitma traditsioonilisel moel – misjärel nooruk kadus areenilt.