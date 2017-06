LNG küttis Eesti ja Leedu suhted kuumaks

Leedu peaminister Saulius Skvernelis tutvustab homme oma ametivennale Jüri Ratasele Klaipeda LNG-terminali. Leedulaste hinnangul kujutab tankerlaevale Independence rajatud terminal endast võimsat üksust, mis peaks ka ametlikult saama regionaalse staatuse ja ligi 140 miljonit eurot Euroopa toetusraha. Kui aga Eesti ja Leedu sügiseks terminali asukohas kokkuleppele ei jõua, annab Euroopa Liit projekti jaoks lubatud toetusraha mujale.

Olukord näib pikantsena. Valitsusringkondadest väideti Postimehele, et eelmisel nädalal toimunud Leedu presidendi Dalia Grybauskaite visiidi ajal suudeti avalikkusele jätta vastastikku soe ja viisakas mulje, kuid tagaplaanil podises LNG-teemaga kuumaks köetud vastuolude katel.

«Pikaajaline lahendus oleks Soome lahe rannikule rajatav regionaalne gaasiterminal. Seda toetas ka Euroopa Komisjoni tellitud uuring,» teatas Ratas pärast kohtumist Grybauskaitega.

Ratas pidas niisiis silmas suurt LNG-terminali Paldiskis, mida Alexela sinna kavandab. Samas väljendas aga Leedu president paar päeva enne Eestisse riigivisiidile saabumist Postimehele antud intervjuus risti vastupidist seisukohta.

«Turukaalutlused näitavad, et pole mõtet terminali Eestisse ehitada, sest Klaipeda terminal suudab teenindada kõiki kolme Balti riiki. Veel ühe terminali ehitamine turule, mis näitab gaasitarbimise langustrendi, poleks lihtsalt arukas,» selgitas Grybauskaite.

Leedulased teatasid juba aastaid tagasi, kui nad oma LNG-projektile Euroopa Komisjonilt erakorralise riigiabi luba küsisid, et tegu on vaid kohaliku äriga, mis peab päästma Leedu tarbijad Gazpromi hinnasurvest. Seetõttu ei ole Klaipeda terminali Euroopa Liidu abikõlblike ettevõtmiste nimekirja lisatud.

Kuid nüüd on terminal Klaipeda sadamas olemas ja sel aastal just soovitud regionaalset staatust silmas pidades ka hoogsalt arenenud.

«Kui võtame tänavu vastu otsuse muuta Klaipeda regionaalseks terminaliks ja taotleda Euroopa Liidult raha, tunneb tarbija selle otsuse mõju juba 2019. aastal,» ütles Postimehele Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnas. «Ostame terminali välja pikema aja jooksul, kuid kulusid vähendame kohe.»

Kulude vähendamise jutt kõlab siinkohal väga päevakajalisena, sest infrastruktuuri tasu tõttu maksavad Leedu gaasitarbijad Klaipeda LNG-terminali ülalpidamise eest 68 miljonit eurot aastas. 50 miljonit eurot sellest summast moodustab tankerlaeva Independence rent Norra ettevõttele Leif Höegh & Co. Laev on renditud kümneks aastaks, kusjuures tankeri hind on avalike allikate põhjal ligi 330 miljonit eurot.

Norralaste jaoks on tegemist kullaauguga, sest Paldiskisse Alexela kavandatava terminali maksumus jääb samasse suurusjärku ja eestlaste nägemuses kujuneks selle aastaseks kuluks 20 miljonit eurot, millest viis miljonit moodustaks iga-aastane opereerimiskulu.

LNG-terminali direktori Tadas Matulionise kinnitusel võimaldaks Euroopa rahaga terminali välja ostmine ja regionaalse staatuse kinnitamine vähendada kulusid samasse suurusjärku. See tähendab, et Independence’i enda kulud oleksid 20 miljonit eurot aastas, millele lisanduks 18 miljoni euro eest kulusid kaldale rajatud infrastruktuuride tõttu.

Kui varem sai Independence’i pardalt LNGd kätte vaid taasgaasistatuna, et seda kohalikku gaasivõrku pumbata, siis selle aasta algul pumbati sealt esimest korda LNGd väiksemale tankerile, et seda teistesse terminalidesse edasi müüa.