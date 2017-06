Eesti – riik, kus vaesed käivad haigena tööl

- Evelyn Aaviksoo, olete ise Ida-Tallinna keskhaigla töötervishoiuarst. Kui tihti kohtute inimestega, kelle kohta võib arvata, et haigused on jäänud välja ravimata ja inimene ei olnud haiguslehel, ehkki pidanuks?

Kindlasti näeme seda. Kasvõi kõige tavalisemad külmetused – väga kohusetundlikud inimesed teavad, et muidu peavad teised nende töö ära tegema, ja ka palk on väike, nemad lähevad siis iga hinna eest tööle. Eriti suur probleem on haigena töölkäimine üksikvanemate ja madalapalgaliste puhul. Tagantjärele ütlevad nad ise, et olid haiguse välja ravimata jätmise ja/või taastumisaja puudumise tõttu palju kauem tõbised või et olid sel aastal rohkem haiged kui eelmisel aastal. Inimene ei saanud võimaldada organismile taastumisaega.

Näen oma igapäevast tööd tehes, et on ettevõtteid, kus inimesed on kurnatud ja jäävadki kergemini haigeks, sellal kui teistes firmades on töökorraldus ja sisekliima nii mõistlik, et inimene ei kurna ennast liialt ära ja tal ei tekigi nii tihti vajadust haiguslehe järele.

- Teie tööst saab teada, et kui on majanduslangus ja töötus suureneb, siis väheneb haigena töölt puudutud päevade arv ka neil, kellel töö alles jääb. Samas võetakse majanduskasvu ajal haiguslehti rohkem.

Just. Selle üle on arutletud ja ühe võimalusena leitud, et majanduslanguse ajal jäetakse tööle need, kes ongi tervemad. Haigemaid inimesi koondatakse sagedamini. Samas on üsna palju uuringuid ka selle kohta, et tööle jääjatel tekib kriisi ajal suurem kohusetunne, mis on seotud ka hirmuga tööst ilma jääda. Majanduskasvu ajal on elu hea.

- Kas te vaatlesite põhjuste seas ka seda, kui palju võiks majanduse poolest heal ajal leiduda inimesi, kes kasutavad haiguslehte tõepoolest näiteks pohmelli ravimiseks? Mõne perearsti abiga on see endiselt võimalik.

Kindlasti on võimalik. Oma töös ma seda ei vaadelnud – ma ei küsinud põhjuseid, miks inimesed on haiguslehe võtnud. Varasemad uuringud on küll näidanud, et haiguslehti võetakse rohkem suurte spordivõistluste ajal, samuti puudutakse esmaspäeval töölt haiguse tõttu sagedamini kui teistel nädalapäevadel.

- Eelkõige hakkas mulle teie tööst silma, et kõige madalapalgalisematele sinikraedele on kolmeks päevaks igasuguse hüvitiseta haigeks jäämine niigi väikse sissetuleku juures hirmus hoop. Pealegi vähenes ju ka hüvitise määr 80 protsendilt 70 protsendile.

Eestis toimunud muutused on üldse ühed ulatuslikumad, kui võrrelda teiste riikidega. Näiteks Saksamaal vähendati haigushüvitist 100 protsendilt 80 protsendile palgast, ametiühingud tõstsid aga kära ja varasem hüvitis taastati.

Mulle meeldib näiteks kreeklaste puhul see, et neil sõltub haigushüvitiste määr ülalpeetavate hulgast peres. Süsteeme on igasuguseid, üsna palju on neid riike, kus on kolm esimest päeva tasustamata, aga ka selliseid, kus hüvitis jääb saamata ühe päeva eest. Osas riikides on kehtestatud hüvitisele ülempiir. Mitmes riigis on kehtestatud ka haigushüvitise alampiir, mis mulle isiklikult madalapalgalisi silmas pidades meeldib.