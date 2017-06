Paruni matus peatas Valgas liikluse

Rongkäik kulges Vabaduse tänavalt Kesk tänavale ning sealt mööda Valka linna Riia tänavat Luke ehk Lugaži kalmistule. Matuserongkäigus osalenud, kuid oma nime mitte öelda soovinud noormehed rääkisid, et mees, keda matma mindi, oli Valgas Võru tänaval elanud mustlasparun Haris Mitrovskis ehk Harri Mitrovski, keda nad iseloomustasid kui väga austatud inimest ning suurt meest.

Samuti matustele läinud naise sõnul pärib 80-aastasena surnud paruni tiitli nüüd mehe vanim poeg Edgar, kes on samuti valgalane.

Naise sõnul osales matustel umbes 500 inimest, kes tulid nii Lätist, Eestist, Inglismaalt kui mujaltki. «Kõik küsimused otsustas tema ära. Mitte ainult Valgas, ikka kogu Eestis. Läti poolel ka,» rääkis naine Mitrovski tähtsusest.

Parun lahendab tülisid

Ka ühe matustel osalenud mehe väitel oli parun romade kogukonnas mees, kes lahendas konflikte. Tema sõnul ei pöördu mustlased probleemide puhul politsei poole, kõik lahkhelid lahendatakse omavahel.

«Kui midagi läheb mustlaste vahel valesti, küsivad kõik parunilt, mida järgmiseks teha. Tema selgitab, kuidas teha nii, et perekondade vahel poleks tülisid. Ta teab kõiki reegleid. Kui keegi ütleb, et on õigesti käitunud, aga parun ütleb, et ei, ta eksib, siis nii on. Kui tema ütleb, et sul pole õigus, siis sul pole õigus,» kirjeldas mees oma rahva kombeid. «Lätis, Leedus, isegi Moskvas teati teda väga hästi, ta oli väga kuulus mees.»

MTÜ Euroopa Romade Foorum Eestis juhataja Roman Lutt seevastu ütles, et paruni mõiste on devalveerunud. «Mustlasülemusi ei tohi nii tõsiselt võtta. Siin on iga mees kuningas,» arvas ta.

Harri Mitrovskist oli Lutt küll kuulnud, aga tema teada elas mees hoopis Võrus. Luti sõnul oli parunitel sisuline tähendus rännuperioodil. Suured matused võib tema sõnul korraldada iga mustlaste suguvõsa. «Kui sugulased on, raha on, võib teha.»

Üle Eesti romasid pildistanud ja neid koos etnoloog Reena Purretiga uurinud dokumentaalfotograaf Annika Haas ütles, et kohtus Harri Mitrovskiga veel tänavu mais ja on teda mitu korda pildistanud. Seda fotograaf küll kinnitada ei saanud, et Mitrovski oleks olnud kogu Eesti romadele tähtis parun.

«Tegelikult on Eestis kogukond praegu väga killustunud. Igas peres peetakse oma tähtsamat vanemat härrat nii-öelda paruniks või kuningaks. Arvatakse, et nende oma on just see õige parun. Ja kui nad ise nii arvavad, siis nii on,» lisas Haas.

Matustel kogu suguvõsa

Üks vanem valgalanna, kes ei soovinud mustlaskogukonnaga heade suhete säilitamise nimel oma nime avaldada, teadis rääkida, et kombe järgi tulevad matustele kõik surnu sugulased: «Igaüks tuleb oma kuludega, väga tihti on neil 200 inimest matustel, kogu suguvõsa tuleb kokku.»

Valgalanna kinnitas, et parun on õigusemõistja rollis. «Kunagi näiteks oli selline asi, et üks mustlane varastas ühel mehel hobuse ära. Varas sai selle eest karistada, aga mustlaste seaduste järgi teda riigiametnikele üles ei antud.»

Veel teadis sama naine rääkida, et varasemal ajal valis paruni vanematekogu: «Vanad mehed tulevad kokku ja nemad valivad. Ta peab olema niisugune inimene, kellest peetakse lugu, keda usaldatakse ja kelle sõna maksab. Inimene, keda nad peavad ausaks.»

1970. aastatel, kui samuti üks mustlasparun suri ja Luke kalmistule maeti, oli valgalanna sõnul Valgas elanud paruni mõjupiirkond ulatunud Tapalt Valmierani. Toona maetud paruni haual oli kaks hobusepead ning tema matmiseks kaevati surnuaiale kirstu mahutamiseks maa-alune kabel.

2011. aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis 456 roma päritolu inimest. Roman Lutt lisas, et tegelikult võib neid Eestis olla 1000–1500, aga paljud on endale ametlikult teise rahvuse valinud, et vältida stigmatiseerimist. 2013. aasta alguse seisuga oli Valga 120-liikmeline roma kogukond Eesti suurim.