Loodusfestival ootab öiseid uitajaid

Festivali korraldajad Karin Pai ja Eva-Liisa Orula rääkisid, et paari aastaga on üritus jõudsalt kasvanud. 2015. aastal oli ühepäevase ürituse programm üsna väike ning festivali külastas umbes 500 inimest. Mullu kestis see juba neli päeva ning osalejaid oli 2000. Tänavu loodetakse seda arvu tuhande võrra kasvatada.

Festivali keskmes on linnaloodus, kuna Tartu oma rohkete rohealade ja Emajõega pakub elukohti väga paljudele organismidele. «Tahaks, et märgataks neid alasid just liigirikaste elupaikadena, mitte pelgalt läbikäigukohtadena,» märkis Karin Pai.

Tänavusel festivalil on üle 30 kaaskorraldaja ning laupäevani jagub põnevat tegevust rohkesti. Õpitubades saab ise mitmesuguseid asju meisterdada. Kes aga tahab linnaloodusega lähemalt tutvuda, saab osaleda matkadel ja retkedel.

Neist ilmselt kõige põnevamaks võib pidada esimest korda Eestis korraldatavat öise uitamise aktsiooni Urbannature Drift. See tähendab, et täna õhtul kell 22 kogunevad asjahuvilised ERMi uue hoone juurde ning sealt hakatakse kulgema mööda hilisõhtust ja öist linna, ilma kindla marsruudi ja eesmärgita. «Nii saab tunnetada linna ja linnaloodust hoopis teise nurga alt ja teisel ajal,» ütles Eva-Liisa Orula.