Kokku said tšello, klaver ja viiul ning tekkis keemia

Et nautida heas ansamblis rännakuid mõne põneva helilooja teosesse ning saada kammerlikus õhkkonnas publikult uut energiat, areneda instrumentalistina ning avaneda veelgi.

«Mul on seda väga vaja, ilma selleta ma üldse ei saa,» ütleb Olja Raudonen emotsioone varjamata. «See on mulle nii suur asi, et selle suurust ei saagi mõõta.»

Sel kevadel saatis Olja Raudonen kirja pianist Tanel Joametsale.

Tanel Joamets on andnud soolokontserte terves maailmas, mänginud kammerkontsertidel, võitnud konkurssidel laureaaditiitleid ja eripreemiaid. Joamets armastab Skrjabinit ja džässi ning on klaverieriala ja improvisatsiooni õppejõud Tartus ja Tallinnas.

Kaks ettepanekut

Olja Raudonen küsis oma kirjas, kas kuidagi võiks olla võimalik, et nemad kahekesi koos musitseeriksid, mängiksid näiteks Rahmaninovi.

Tanel Joamets mõtles omakorda, et kummaline küll, aga tšelloga ei olegi ta koos mänginud, ikka ainult viiulitega. Said kokku ja hakkasid sonaate harjutama.

Olja Raudonen oli Vanemuise orkestris aga tähele pannud ka üht uut viiuldajat, kes tänavu talvel teatrisse tööle tuli, rumeenlast Vlad Campeani.

Vanemuise tšellistile Olja Raudonenile tähendab musitseerimine hingamist, lausa elu ennast.

Vlad Campean on õppinud Bukaresti muusikaülikoolis, läbinud magistriõpingud Göteborgis, osalenud mainekatel meistrikursustel.

«Jälgisin, kuidas ta orkestris mängib, ta erines teistest. Ma nägin tema puhul seda energiat, mida ta muusikasse paneb,» kirjeldab Olja Raudonen.

Nii transformeeruski duo Raudonen ja Joamets hoopis trioks, lisandus Campean.

Romantiline kontsert

Sel laupäeval, 10. juunil on Tartu linnamuuseumi saalis kolme muusiku esimene ühine kontsert. Kavas on Johannes Brahms, Reinhold Glière, Sergei Rahmaninov ja Aleksandr Žedeljov.

Aleksandr Žedeljov on muide noorema põlvkonna Eesti helilooja, kes töötab vene teatris muusikajuhina. Just tema komponeeritud «Imaginariumi» kannab Olja Raudonen oma tšellol soolopalana ette. See on nüüdisaegne teos, kestab vast kolm minutit ning võiks kontserdi ilusti käima tõmmata.

Žedeljov tunneb tšellot hästi ning on kirjutanud «Imaginariumi» nii, et pilli tämbri omapära ja ilu esile kerkiksid.

Siis mängivad Olja Raudonen ja Vlad Campean kahekesi, esitades Vene helilooja Reinhold Glière’i kaheksa pala, mis loodud viiulile ja tšellole.

Vlad Campean ütleb, et need on väga vastandlike karakteritega lookesed, millel kõigil on selge sõnum. Tanel Joamets lisab, et kuulates üht Olja ja Vladi proovi, avastas ta, et nägi küll mängimas kahte muusikut, aga kõrvadele kostis see, nagu esineks neli.

Ja kavas on veel Brahmsi ja Rahmaninovi looming.

Pianist Tanel Joamets ütleb, et need teosed on väga erinevad. «Kui Rahmaninov oma teose «Eleegiline» lõi, oli ta väga noor. See on ühe puhanguga, ühe hingamisega loodud,» rääkis ta. «Brahmsi puhul on vastupidi – helilooja oli siis juba tõsiselt haige. See on surmateos. Aga see on väga kompaktseks kirjutatud, seal ei ole ühtegi ülearust nooti.»

Raudoneni meelest on nende kava väga romantiline ja tundeline ning ta loodab publikult ettevõtmisele suurt toetust.