Margus Kiiver: Sardiinias maksab (rehvide) vastupidavus

Ja pole põhjust arvata, et teine pool tuleks kehvem. Kui Korsikal on tänavu juba MM-ralli sõidetud, siis nüüd on kord naabrite käes ja sel nädalavahetusel kruvitakse pinged üles Sardiinia rasketel kruusateedel.

Mis võib siis Sardiinias otsustavaks saada? Neid faktoreid, nagu igal teisel rallil, on palju. Sardiinia on kindlasti üks raskemaid rallisid, seda nii sõitjatele, autodele kui ka rehvidele. Vihma pole seal piirkonnas viimasel ajal palju olnud ja ka ralli ajal ei paista ühestki ilmateatest mitte väiksematki tilka vett.

Kuumakraade aga lubatakse korralikult, pisut üle 30. Ja ralliautos viibija võib selle temperatuuri julgelt kahega korrutada, mis paneb proovile sõitjate vastupidavuse. Äärmiselt tähtis on võistluspauside ajal õigesti ja piisavalt vedelikku tarbida ja süüa.

Päevad algavad varakult, näiteks laupäeval väljub esimene auto kinnisest pargist kell viis hommikul ja enne kella kümmet õhtul sõitjad tagasi hotelli ilmselt ei jõua. Seejärel tuleb veel teha ettevalmistusi järgmiseks päevaks. Ülesõidud on reedel ja laupäeval pikad, nagu näha läbitavate kilomeetrite pealt – reedel sõidetakse kokku 583,92 km, millest kaheksa kiiruskatset moodustavad kõigest 125,46 km. Laupäeval on kogudistantsi ja kiiruskatsete suhe enam-vähem sama, vaid pühapäev on pisut lihtsam.

Kuumakraadid ja abrasiivsed Sardiinia kiiruskatsed panevad rehvid korralikult proovile. Reedel sõidetakse kaks ühesugust, neljast katsest koosnevat enam kui 60 kilomeetri pikkust ringi. Kummalgi peavad sõitjad hakkama saama kaasas olevate rehvidega, kusjuures ringi lõpetav Tergu-Osilo kiiruskatse on paras rehvitapja.

Seega kujuneb rehvistrateegia üheks võtmeteguriks. Ka laupäeval tuleb mõlemal enam kui 70 km pikkusel ringil hakkama saada ühe komplektiga, kuid rehvitootja Michelini hinnangul ei ole need katsed nii koormavad.

Peale rehvide kulutamise panevad Sardiinia ralli kiiruskatsed proovile ka tehnika. Esimesel läbimisel on katsed kaetud pehme ja liivase kruusaga, mis eessõitjatel nägu naerule ei vea. Teiseks läbimiseks ilmneb sageli juba uus probleem – pehmesse ja kuiva pinnasesse tekivad rööpad või hakkavad maa seest välja tulema suured ja vahel ka teravad kivid.

Autode vedrustuse kõrgust saab muuta aga see on mäng piiri peal, et mitte teha ülearu suuri järeleandmisi juhitavuse osas. Tasub meenutada, et Mehhiko rallil oli osa meeskondi hädas ülekuumeneva mootoriga. Tõsi, seal mängis peale aeglaste lõikude rolli ka kõrgusest tingitud hõredam õhk. Meeskonnad tegid omad järeldused ja kuigi Sardiinia pole aeglane ralli, tuleb loota, et Mehhikost tuttav probleem seekord kimbutama ei tule.

Just Sardiinis tõusis Ott Tänak oma karjääris esimest korda MM-ralli poodiumile, kui 2012. aastal võideti koos Kuldar Sikuga kolmas koht. Kehvemat tulemust ei taha M-Spordi meeskonnas koos Martin Järveojaga sõitev Tänak ka tänavu.

Kohale sõitnud rallifännid lehvitagu uhkusega Eesti lippu ja mingu laupäeval kindlasti Monte-Lerno katsel olevale kuulsale Micky hüppele. Rahvast on küll palju, aga kohapeal valitsev emotsioon on vaeva väärt.

Kel kohapeale minna ei õnnestu, võib võistlust jälgida interneti ja televisiooni vahendusel. Ja miks mitte teha seda koos Itaalia köögi hõrgutistega.