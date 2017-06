Vollekoondise treener: füüsis peab vastu, vaim peab ka pidama

Et koormust jaotada ja kogemusi anda, on treenerid mänguaega andnud ka varumeestele.

Koondise üldfüüsilise ettevalmistuse eest vastutav itaallane Mirko Fasini ütleb, et hullu pole midagi, mehed peavad vastu, kuigi tunnistab, et muidugi on raske. «Aga suurim probleem pärast viimast turniiri kodus oli pigem vaimse poolega, oli pingelangus ja muidugi on väsimus suur. Füüsis peab vastu, vaim peab samuti pidama. Meeste vigastused pole väga tõsised, nad on vormis ja saame hakkama,» ütles Fasini.

Eileõhtuse trenni jättis külmetushaiguse tõttu vahele Andres Toobal, Karli Allik peab põlvele mõnda aega rahu andma ja teeb eriharjutusi. Ülejäänud olid kohal. Oliver Venno õlavalu ja Renee Teppani seljahäda on Fasini ja füsioterapeut Siret Kalbuse sõnul kontrolli all ja mehed mängukõlblikud. Mitut meest kimbutanud kergemad külmetused on samuti taandunud.

«Ardo (Kreek) on sõdalane, väike kaelavalu teda ei sega, Kert (Toobal) samuti. Ega Kert ei ole enam mingi teismeline! Siit-sealt ikka valutab, aga nemad saavad hakkama,» sõnas Fasini koondise 38-aastase kapteni kohta.

Koondise teine kogenum mees, 34-aastane Rait Rikberg tõdes, et väsimus on kohati jalust niitev.

«Montenegro vastu näitasime, et suudame ka väsimuse pealt end kokku võtta ja võita. Tuli ka eelmisel aastal selline halb hetk sisse, aga püüame sellest nüüd kiiremini ja paremini välja tulla. Aga ise olen täiesti tühi. Samas, kui platsile tuled, siis annad kõik, mis sees on. Koondis on vabatahtlik asi ja keegi ei käsi meid siin olla. Kui ei taha, mine koju. Kui ma ei suudaks seda siin nautida või ei tahaks siin olla, siis mul on pere kodus ootamas, ma läheks siis koju ära,» kommenteeris Rikberg hetkeseisu.

Nädalavahetusel kohtutakse Maailmaliiga mängudel Katari, Venezuela ja Kreekaga. Sellele järgneb paarinädalane puhkus ja siis ootab ees MM-valikturniir.