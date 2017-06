Novak Djokovic kaotas Pariisis

«Dominic vääris võitu ja oli täna kindlasti väljakul parem mängija,» sõnas Djokovic pärast kaotust. «Kahju on Roland Garros’ tenniseväljakutelt niimoodi lahkuda, kuid paraku ei mängi ma praegu oma karjääri parimat tennist. Olukord, kus ma pole seitse-kaheksa kuud ainsatki turniiri võitnud, on minu jaoks uus. Samas pole ma esimene mängija, kes säärasesse plindrisse sattunud. Mitmed tipud on kogenud sama ja mul tuleb õppida ning leida viis, kuidas tugevamini tippu naasta.»

Kas kesiste esituste valguses võib 30-aastane Djokovic vahele jätta juuli alguses toimuva Wimbledoni turniiri ja teha tippspordis pausi? «Viimasel ajal on olnud omajagu muutusi (Djokovic vallandas kogu oma taustameeskonna ning teeb nüüd koostööd legendaarse Andre Agassiga – toim). Plaanisime koos Agassiga ka Wimbledonis olla, kuid võib-olla seda ei juhtu. Ma pole veel kindel,» sõnas Djokovic.

Thiem kohtub poolfinaalis Rafael Nadaliga (Hispaania), kellele Pablo Carreno Busta (Hispaania) andis seisul 2:6, 0:2 loobumisvõidu. Maailma esireket Andy Murray (Suurbritannia) alistas 2:6, 6:2, 7:6 (7:0), 6:1 Kei Nishkikori (Jaapan) ja Stan Wawrinka (Šveits) 6:3, 6:3, 6:1 Marin Cilici (Horvaatia).

Kui meeste poolfinaalid mängitakse homme, siis naiste omad täna. Kell 16 on vastamisi Jelena Ostapenko (Läti) ja Timea Bascsinszky (Šveits) ning kell 18.30 Simona Halep (Rumeenia) ja Karoline Pliškova (Tšehhi). Mõlemast mängust teevad otseülekande Postimees ja Kanal 12.