Välismaa lühid

TSITAAT «Ma pole sellist vihkamist kunagi näinud.» Donald Trumpi poeg Eric võttis isa kaitseks sõna.

NUMBER 1,9 protsenti ukrainlasest usaldab värske küsitluse järgi president Petro Porošenkot.

Iraani president kutsus terrori järel ühtsusele

Iraani president Hassan Rouhani kutsus eile pärast 12 inimese elu nõudnud terrorirünnakuid Teheranis regionaalsele ja rahvusvahelisele koostööle ja ühtsusele. «Iraani sõnum on alati olnud, et terrorism on üleilmne probleem ning ühtsus, võitlemaks äärmusluse, vägivalla ja terrorismi vastu regionaalse ja rahvusvahelise koostööga, on tänapäeva maailma kõige tähtsam vajadus,» ütles Rouhani avalduses. Teheranis sai eile rünnakus parlamendihoonele ja revolutsiooniaegse liidri ajatolla Ruhollah Khomeini mausoleumile surma 12 ja viga 39 inimest. Samal ajal korraldatud rünnakud tunnistas oma tööks äärmusrühmitus Islamiriik (ISIS).

Rogers: mind ei ole USA julgeolekujuhina survestatud

USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) direktor Mike Rogers ütles eile senati luurekomitee küsimustele vastates, et teda ei ole kolme ametiaasta jooksul survestatud ega palutud teha midagi ebaseaduslikku ega ebamoraalset. Senaatorid küsisid Rogersilt, kas president Donald Trump palus tal sekkuda Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) käimasolevasse juurdlusse Venemaa katsete üle presidendivalimisi mõjutada ja Trumpi kampaaniameeskonna võimalike sidemete üle Venemaaga. Rogers ütles, et ei kavatse arutada avalikult eravestlusi presidendiga. Väidetavalt palunud Trump Rogersil avalikult kinnitada, et Moskva ja Trumpi kampaaniameeskonna kokkumängu kohta ei ole tõendeid. BNS



Leedu nimetas Valgevene tuumajaama julgeolekuohuks

Leedu valitsus jõudis eile otsusele, et Vilniusest 50 kilomeetri kaugusele Astravetsi ehitatav Valgevene tuumaelektrijaam on oht Leedu julgeolekule. Valitsuse teatel tehakse parlamendile ettepanek kuulutada Astravets ebaturvaliseks tuumaelektrijaamaks, mis oma geograafilise asendi tõttu on ohtlik Leedu riiklikule julgeolekule, keskkonnale ja rahva tervisele. «Leedu seisukoht on selge ja põhimõtteline: Astravetsi tuumajaama ehitamine ei tohi jätkuda,» ütles peaminister Saulius Skvernelis pressiteates. Tema sõnul on elektrijaama ehitamist saatnud algusest peale tõsised rikkumised ja intsidendid. Jaamas ei täideta tuumaohutus- ega rahvusvahelisi keskkonnanõudeid. BNS

Venemaal selgusid suurimad alkoholijoojad

Vene tarbijakaitseamet RosPotrebNadzor nimetas riigi kõige alkoholilembesemad piirkonnad. Esimene on Magadani oblast, kus absoluutsesse alkoholi ümber arvestatult müüdi napse keskmiselt 14,1 liitrit inimese kohta, esikolmikusse mahtusid veel Moskva ja Sahhalin. Kõige vähem joodi mullu Põhja-Kaukaasias, Inguššias ja Tšetšeenias osteti alkoholi vaid 0,1 liitrit, Kabardi-Balkaarias pool liitrit ja Põhja-Osseetias 0,6 liitrit elaniku kohta. BNS

Süürlane pussitas Saksamaal surnuks psühholoogi

Saarbrückeni põgenike nõustamiskeskuses pussitas süürlane surnuks Saksa Punase Risti psühholoogi, teatas organisatsioon eile. Saksa uudisteagentuur dpa edastas, et 27-aastane süürlane ründas Punase Risti töötajat pärast vaidlust. Ründaja võeti kinni. 30-aastane psühholoog oli töötanud Punase Risti heaks alates 2014. aastast, aidates põgenikke, kel oli raskusi uue elu alustamisel. BNS