Ühine ja tegus kogukonnaaed

«Plaanimegi teha enamiku töid talgute korras eri sihtrühmadega, näiteks koolide ja lasteaedadega,» mainib Sepping.

Vaheldusrikas tegevuskava

Ühisaedades tegutsetakse loodust säästes, mistõttu rajatakse peenrad, kasvuhooned ja kasvulavad taaskasutatavatest ehedatest materjalidest. Emajõe Aed meenutab põllumaad, mille vaod ehk Tootsi peenrad on tehtud permakultuurist juhindudes ehk neis rakendatakse seltsilistaimede kasvatamise põhimõtteid ja rohitavate alade vähendamiseks rohkesti multši – viimane aitab ka niiskust hoida.

Lodjakoja kõrval asuval peenramaal kasvatatakse tavalisi Eestis leiduvaid taimi ja proovitakse ka uuemaid kultuure, nagu melonit, arbuusi, baklažaani, tšillipipart. Valminud viljad jagatakse ära aeda panustajate vahel ja saagi koguvad need, kes oma aialappi hooldasid.

«Osa saagist plaanime kohapeal töötubades konserveerida ja kuivatada ning hiljem eri üritustel neid toite proovida,» ütleb Sepping. «Soovime korraldada ka toidu säilitamise töötube, nagu näiteks eelmisel aastal Vaksali kogukonnaaias toimunud õunamahla- ja -moosikursus.»

Palju hoolt ja vaeva

Seppingu meelest pole ideaalset kogukonnaaeda olemas, sest iga paik on seal tegutsejate nägu. Emajõe-äärses aias pannakse rõhku taimede kasvatamisele, mida saadakse peamiselt seemne- ja taimevahetuse teel. Mõned inimesed ka annetavad taimi, mõned kasvatavad neid ette ja istutavad siis ühispeenrasse.

Aiamaad väetatakse naabrusest saadud hobusesõnnikuga ja isevalmistatud haljasväetistega. Umbrohutõrjet tehakse seltsilistaimede kaasabil, sest need meelitavad kohale taimi «aitavaid» putukaid.

«Sellel maa-alal edenesid mullu kõige paremini maasikas, piparmünt, hapuoblikas, eri laugulised, iisop, till, seller, petersell, oad, päevalill, topinambur. Eks varsti ole näha, mis sel aastal juba parendatud mullas kasvab,» räägib maastikuarhitekt.

Kogukonna liikmetele jagatakse töid programmi alusel ja praegusel kõrghooajal käivad nad aias pea iga päev. Vahel kutsuvad kaasa sõpru-tuttvaid, kellest osa liitubki kogukonnaga.

«Teadetetahvil on kirjas parasjagu pakilisemate tegemiste nimekiri. Suve poole, kui taimed edenevad, saadakse peenramaal kokku vähemalt paar korda nädalas, aga praegu veedame seal iga vaba minuti. See on väga mõnus ja hingekosutust pakkuv ajaveetmisviis. Kogukonnaaedu võiks Eesti linnades palju rohkem olla!» lausub Sepping.

Kasvuhoone kui kogukondliku aia infopunkt. / Toomas Tuul

Vaksali ühisaias said kokku väga erinevatel elualadel tegutsevad rohenäpud. / Toomas Tuul

Tutvuge ja võtke eeskuju!

Arabianranna ihaldatud aiamaa

Helsingis Arabia ja Muotoilija tänava nurgal asuvale tühermaale rajati 2011. aasta suvel hobiaed, ja kuna seni pole sellele alale kavandatud büroohoone ehitamisega alustatud, toimetavad kohalikud rohenäpud rõõmuga edasi. Kes kasvatab ürte, kelle kastpeenras lokkab salat või laiutab suvikõrvits, kes katsetab igal aastal uute suvelilledega, kes eelistab herneid ja ube…

Iga potipõllumees kasvatab siin oma meelistaimi. / Liis Treimann

Rabarbril on veel küllalt ruumi laiutamiseks. / Liis Treimann

Taimemahuteiks sobivad igasugused kastid. / Liis Treimann

Kõigi istutusalade, taimelavade jms eest kannavad hoolt ümbruskonna potipõllumehed ja keegi ei soovi naljalt oma peenralapikesest loobuda. Vabanenud aiamaa uued kasutajad loosib kogukond arvukate soovijate hulgast.

Põikan igal suvel Helsingis käies ka Arabianranta ühisaeda uudistama ja mõtlen, et vaevalt et need Aalto Ülikooli urbanistika magistrandid, kes pool tosinat aastat tagasi kavandasid keskkonna kunstiteose «Syötävä Arabianranta», uskusid, et see kapsamaa hakkab nii kirglikult oma elu elama. Minge vaatama!