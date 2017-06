Ilona Leib: Puhkamise pinge

Just puhkustega seoses kadestan teinekord neid, kes saavad endale puhkust lubada ilma kogu tööd ette ja järele tegemata. Võib-olla kassapidajad saavad niimoodi puhata. Aga näiteks kosmeetikud ja juuksurid justkui ei saaks ka midagi ette ja järele teha, kuid tegelikult teevad nemadki sageli öötundidesse ulatuvaid päevi nii enne puhkust kui ka sealt tulles, et kliendid sorgus juuste ja hoolitsemata nägudega ringi käima ei peaks.

Puhkamise õnnestumiseks peab ettevalmistusi tegema. Kui jätta asjad lihtsalt nii, nagu nad on, kannad poolikute asjade koormat vältimatult kaasas. Minul ei lase kohusetunne ennast puhkusel vabalt tunda, kui ma ei tea, et minu kliendid ja teemad on hoitud. Nii tähendabki puhkuse algus mulle enamasti pikki tööpäevi enne seda, ja harvad ei ole need korrad, kui enne hommikust lennukile minekut ei olegi magama saanud. Seevastu on nendel öödel palju kirju tähtsate suunistega teele saadetud ja kõik olulised seni mingil põhjusel edasi lükkunud tegevused saavad justkui imeväel tehtud.

See tähendab, et alustan puhkust sageli sügava väsimuse kraatrist, olles samas tänulik, kui otsad on üle antud. Olen tänulik, et minu elus on nüüd puhkused, sest aastaid ei julgenud ma eraettevõtjana seda üldse teha. See nägi nii välja, et puhkama küll sõitsin, kuid tegelikult tegin ikka iga päev vähemalt paar-kolm tundi tööd, et ettevõtet vee peal hoida.

On aastaid, mil väsimus tundub nii kõikehõlmav, et ainus ahvatlev puhkamise viis tundub olevat see «meritäht rannal» tüüpi.

«Puhkamine on hea aja märk,» ütleb mu üle kümne aasta ettevõtjaleiba söönud sõber. Esimesel seitsmel aastal ettevõtjana ei olnud tal üldse mingit puhkust. Siis tuli üks pikem merereis, kus levi ja interneti puudumise tõttu tööd teha ei saanud. Järgmistel aastatel oli juba hammas verel ja lühemaid ärasõite tehes arvutit kaasas kandes on ta poolpuhanud nädalakese kaupa igal aastal.

Mulle tundub viimastel aastatel ka, et päriselt puhkamiseks on tarvis vältimatult ära sõita. Muidu saavad hommikused lehed ja tööd su vältimatult kätte ning ei ole mingit vahet, kas teed tööd või teeskled puhkamist. Kusjuures töötamine tundub selliste valikute juures õigemgi. Kevadisel koolivaheajal jäi puhkus planeerimata ja nii ma otsustasigi näpistada puhkusepäeva tööpäevade vahelt. Hämmastav, kui palju stressi tõi kaasa iga töökohustus sellel päeval, sest olin ennast ju puhkama mõelnud. Sellest hetkest, kui olin endale teadvustanud, et probleem on soovide ja reaalsuse konfliktis, ei tekitanud ükski uus töine telefonikõne või kirjatöö kohustus enam stressi. Pealegi ei ole niikuinii mõtet ennast ega kedagi teist petta mingi ühepäevase puhkuse mõttega.

Väidetavalt ei lange alla kahe nädala kestva puhkuse jooksul stressihormooni tase piisavalt, et sellest tegevusest tõelist kasu lõigata. Enamasti juhtub küll, et selleks ajaks, kui puhkamisega ära harjud, pead juba asju pakkima hakkama, et harjumuspärase elu juurde naasta.

Kui aga oled saanud juba pisut aega puhata, siis tekib igasuguseid mõtteid, mida muidu väldid. Näiteks on minu sõbrannal spetsiaalselt puhkuse ajal täienev nimekiri kodu arendamisest ja kujundamisest, mis muul ajal ei täiene ega kahane. Kuid kui see üürike puhkuseaeg mööda lasta, leiab selle nimekirja ülejäänud aasta vältel muutumatuna kuni järgmise puhkuseni. See tähendab, et puhkusest tuleb ka teadlikult võtta see parim, millest oleks pidet jälle saabuval tööaastal.

Kellegagi koos puhkamise juures on väga oluline jagada oma arusaama rahuldustpakkuvast puhkusest. On aastaid, mil väsimus tundub nii kõikehõlmav, et ainus ahvatlev puhkamise viis tundub olevat see «meritäht rannal» tüüpi. Aga on ka neid aegu, kui uute elamuste nälg täidab tihedat kultuurikalendrit või planeerib igasse päeva treeningu. Kuidas ka puhkust ei veedetaks, oluline on teha seda koos endale armsate inimestega. Armastajate puhkuse kõrval on tegelikult oma võlu ka puhkustel koos laste ja juba eakate vanematega. Sel ajal ollakse koos teistmoodi, kohustustevabamalt ja üksteisega hoopis teisiti suhestudes. Ka puhkused sõbrannaga annavad väärtuslikku materjali, sest sügav sõprus tahab sellist koosolemise aega, kui tekivad jututeemad, mis muudes formaatides liiga igavikulised tunduvad, kuid ometi inimestena teineteist avavad.