Mida moraliseerivamad, seda väärastunumad

Hiljuti on Indoneesias koraani väärtõlgendamise eest jumalateotuses süüdi mõistetud Jakarta kristlasest linnapea Basuki Tjahaja Purnama ehk Ahok ja Acehi provintsis tuleb karmide islamiseaduste vastu eksijatel taluda avalikku häbi ja kepihoope. Suryakusuma seisukohad kõlavad sellel taustal kui värske tuulepuhang.

«See on bullshit!» ütleb ta, meenutades aega, kui Indoneesias esimest korda naine presidendiks sai (Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri oli võimul aastatel 2001–2004) ja see väga paljusid ärritas, sest ta oli naine, ja koraan niisugust asja ei luba.

Ta näeb ühiskonnas toimuvat teiste pilguga – selles mängib rolli nii tema kujunemislugu kui ka mässumeelne loomus ja tung kõiges kahelda. Indoneesia diplomaatide peres sündinud Suryakusuma nägi ilmavalgust 1954. aastal Indias, kasvas üles aga Euroopas, õppides Ungari ja Itaalia koolis. Pärast seda vormis tema maailmavaadet Inglismaal ja Hollandis saadud ülikooliharidus.

Suryakusumat tituleeritakse tihti feministlikuks kirjanikuks, kuid enda sõnul on tal feministiks nimetamise suhtes kahetised tunded. «Tegelikult on feminist lihtsalt keegi, kelle lähevad korda inimõigused ja võrdõiguslikkus. See tähendab, et feministina tunnen ma huvi kõige vastu, mis ühiskonnas toimub. Kuid isegi praegu on sel sõnal halb alatoon, sest eeldatakse, et feminist vihkab mehi,» räägib Suryakusuma.

Kõik sai alguse Suryakusuma enda õigustest. «Pidin ka oma peres tundma diskrimineerimist, sest mu vanemad soosisid venda.» Ühel hetkel laienes see kõigi naiste õigustele. «Ma olin seega üks esimesi inimesi Indoneesias, kes ennast 1980. aastatel feministiks nimetas. Toona oli see väga ebapopulaarne, sama hea nagu öelda, et sa oled kommunist,» lisab ta. Suryakusuma rõhutab, et kindlasti on vahe, kas olla feminist läänes või Indoneesia-taolises riigis, kus islamiusk on väga tähtsal kohal.

Samas märgib aktivist, et teab Indoneesias ka moslemitest feministe, kelle seas leidub mehigi. «Neil on muidugi keeruline, sest neid ei peeta korralikeks moslemiteks.»

«Teisipidi võib ka öelda, et olen moslemist feminist, sest sündisin moslemite peres,» ütleb Suryakusuma, kes ise enam ammu moslemite usutavasid ei järgi ja viis korda päevas ei palveta. «Moslemiks olemine on siiani osa mu sotsiaalsest, kuid mitte usulisest identiteedist.»

Islamist rääkides unustatakse tihtipeale ära, et see ei ole monoliitne süsteem. «Koraan on väga mitmeti tõlgendatav tekst – selles tema mõte ongi,» ütleb ta, lisades veidi aja pärast, et tema hinnangul tähendab olla hea moslem üsna sama, mis olla hea inimene. «Aga on teatud rühm inimesi, kes tõlgendavad seda väga kitsalt, väites näiteks, et koraanis on kirjas, et naisi tohib lüüa.»

«Kui Indoneesia [1945. aastal] iseseisvus, kuulutasid riigi asutajad selle ilmalikuks riigiks. Poliitilise islami jutlustajad tahavad seda kurssi muuta, kuigi nad teavad väga hästi, et Indoneesiat kalifaadiks muuta on põhimõtteliselt võimatu.»

Suryakusuma sõnul on aga kogu aeg käinud võitlus konservatiivsete jõududega, kelle arvates peaksid kõik Indoneesia moslemid elama šariaadiseaduste järgi. «Eriti vihaseks läks võitlus aga pärast seda, kui Suharto (Indoneesia president aastatel 1967–1998 – toim) tagasi astus ja regioonid võimu juurde said.»