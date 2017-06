Kirikud avavad üheks ööseks uksed

«Jumalateenistuste ajal on ilmalikel inimestel ebamugav kirikusse sisse astuda, peljatakse segada, aga see õhtu on selleks, et kel vähegi huvi, saaks tulla, uudistada ja rumalaid küsimusi küsida,» rääkis kirikute öö korraldaja Tiina Viirelaid. Ta lisas, et kõik, kes vähegi tunnevad huvi ajaloo ja kultuuri vastu on oodatud. «Neil on võimalus tulla, võtmata endale mingeid kohustusi,» lisas ta.

Kirikute öö traditsioon sai alguse kümne aasta eest Austria pealinnast Viinist. Sama kaua on üritust korraldatud ka Tšehhimaal. Eestisse jõudis kirikute öö korraldamise tava kuue aasta eest.

«Tartus elavad frantsiskaani õed tegid ettepaneku, et kas me võiks midagi sellist üritada, ja nüüd on see paisunud üle Eesti,» rääkis Viirelaid. Sel reedel toimuval kirikute ööl osaleb 57 kogudust, Tallinnas avab uksed aga vaid kaks kirikut.

«Tallinnas on suured vanalinna kirikud, mis on turiste täis hommikust õhtuni, alles olid vanalinna päevad ja need kogudused on lihtsalt väsinud,» rääkis Viirelaid. Ta lisas, et teistele linnadele sobib aeg lihtsalt paremini. «Me ei taha aega muuta, sest Kesk-Euroopas on see üritus samal kuupäeval ja me tahaksime nendega koos olla,» lisas Viirelaid.

Tänavu liitus viimasel hetkel üritusega Pärnu. «Nende programm ei ole väga põhjalik, aga neil on tore orienteerumismäng, kus tuleb läbida teatud arv punkte ja auhinnaks on uus testament,» rääkis ürituse korraldaja.

Ta soovitas huvilistel enne kindlasti vaadata ürituse kodulehte, kus on kirjas nii osalevad kogudused kui ka kirikute ööl pakutav kava. «Kindlasti on kavas vaimulikku muusikat, seda püüavad pakkuda enam-vähem kõik kogudused,» rääkis Viirelaid.

Samuti kirikute öö korraldamisega seotud Margus Suvi sõnul on kirikute öö olnud seni rohkem Lõuna-Eesti üritus, küll aga on korraldajad võtnud sihiks igal aastal laieneda mõnda suuremasse linna.

Mullu aitas ta seda üritust esimest korda organiseerida Valgas ja Valkas. «Tegu oli kolmekeelse üritusega, sest meil on nii eesti, läti kui ka vene kogukonnad,» rääkis Suvi. Mullu jäi korraldajatele silma, et eestlased käisid rohkem Valkas ja lätlased tundsid huvi Valga kirikute vastu. Valga 13 kogudusest avas kirikuuksed 11.

«Oli nii tavapäraseid kirikuid kui ka uuemaid usukogukondi, mille hoone ei ole sakraalne,» rääkis Suvi. Kuigi kirikud avasid oma uksed juba kella kuuest, oli enim külastajaid hilisõhtul. «Rahva huvi oli nii suur, et külastajaid jätkus ka pärast südaööd,» rääkis Suvi.

Ürituse kohta leiab infot kodulehelt www.kirikuteoo.ee.