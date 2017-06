Erakordne rahva spartakiaad

«Naised tulevad Kala võistlusele pigem meeldivalt aega veetma,» kirjeldab Nurk, «meeste seas on rohkem aktiivseid sportlasi.» Nii nagu Kannimäe, plaanib ka Nurk minna kuu aja pärast Antslasse mullust võitu kaitsma – kuid mitte ainult. Sirguvate laste ja töö kõrvalt on ta leidnud viimastel kuudel treenimiseks nii palju aega, et osaleda suvel ka Eesti tipptasemel võistlustel. Hiljuti suutis ta purustada isegi noorusaja 100 meetri rekordi, kui jooksis 12.08. «Kui jalad niimoodi hästi jooksevad, tuleb joosta,» ütleb ta naeruga.

Erki Noole eeskuju

Just hea korraldus ja sõbralik-vahva õhkkond on need, mis on viimastel aastatel rohkem kui sada meest-naist – lisaks hiigelarmee jagu lapsi – Antslasse omapärast mitmevõistlust proovima meelitanud. Ehkki Jaanus Kalal korraldajana pole olnud kerge. Leida sadakond sponsorit – ainuüksi see on vaat et täiskohaga töö.

Jõuproovi korraldamise idee tekkis Kalal kaks kümnendit tagasi missioonil Bosnias, kus ta veetis kuus kuud jalaväerühma ESTPLA-4 koosseisus. Selleks, et rühmakaaslastega hiljem taas kokku saada, otsustas ta endise mitmevõistlejana kutsuda nad Antslasse sportima. Ja selleks, et igaüks hakkama saaks, valis ta välja kümnevõistluse alad, mis võiks olla jõukohased kõigile. Aga kuidas mõõduvõttu nimetada? «Kui Erki Noolel on oma seitsmevõistlus, siis miks mul ei võiks olla oma viievõistlus,» meenutab Kala oma mõtet.

Mõeldud, tehtud.

Eks ole olnud hetki, ei salga Kala, mil on korraldajana tundnud, et rohkem ei jaksa. Aga iga hästi õnnestunud võistlus, mida tunnistavad osalejate rõõmsad näod, on andnud jätkamiseks tahet. Lisaks on teda viimasel ajal innustanud, et 20 omanimelist võistlust saaks ikka peetud. Kuu aja pärast saab. Edasi?

«Edasi võtan aasta korraga,» ütleb Kala.