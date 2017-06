Kontserdi «Soome 100» Tallinnas avavad kahe maa presidendid

Tasuta kontsert «Soome 100» Tallinnas Vabaduse väljakul on esimene kord, kui laval on korraga nii suur seltskond Soome ja Eesti muusikuid, kes esitavad kolme tunni jooksul üheskoos eri aastakümnete hitte.

Peale presidentide tulevad publikut ja saja-aastast Soomet tervitama Soome ja Eesti peaministrid Juha Sipilä ja Jüri Ratas. Kontserdil osaleb ka president Niinistö abikaasa Jenni Haukio, kes avab samal päeval Tallinnas näituse «100 Soome asja».

Kontserdikavas on oodata üllatusi, näiteks laulab nii mõndagi tuntud laulu ootamatu esitaja. Laval on Tõnis Mägi, Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Lenna, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Stig Rästa ja Villu Tamme Eestist ning Saara Aalto, Petri Laaksonen, Vesa-Matti Loiri, Paleface, Ronya, Scandinavian Music Group, Tuomo ja Ailu Valle Soomest.

Et tulemas on lõbus üritus, sellest annab aimu kasvõi õhtujuhtide valik: nii Jan Uuspõld kui ka Sanna Stellan on mõlemad omal maal armastatud näitlejad ja koomikud.

Kohale tasub tulla ürituse alguseks, sest kontserdi kava on tihe ning põnevaks läheb kohe esimestest minutitest alates, lubas Soome Instituut. Kontserdist teevad otseülekande nii ETV kui ka Soome Yle Areena.

10. juuni on suur Soome päev Tallinnas, mis on inspireeritud Soome juubeliaasta teemast «Üheskoos». «See väljendub nii kontserdil, näitusel «100 Soome asja» kui ka kogu meie selleaastases koostöös oma partneritega. Tutvustame soome kultuuri eesti moodi, kuna soovime, et kõik pidutseksid koos meiega! Ootame «Soome 100» päevast meeldejäävat sõpruse pidu,» ütles Soome Instituudi juhataja Anu Laitila. Tallinna linna kingitusena saja-aastasele Soomele saavad kõik soomlased sel päeval Tallinnas ühistranspordiga tasuta sõita.