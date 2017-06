Ralf Aron jagab elu edaspidigi (üli)kooli ja vormelikarjääri vahel

Aron on juba pikalt pendeldanud kooli- ja spordielu vahel. F3 ja varem F4 sarjas võistlemine tähendab tihti kodunt eemal viibimist, aga ometi on tema sisemine tung alati käskinud tunnistuse ilusa hoida.

«Kuni 9. klassini oli kool prioriteet. Meil oli isaga suisa kokkulepe, et ma võin sõita karti ainult siis, kui on head hinded. Siis hakkasin vormelit sõitma, aga samas pingutasin väga, et Gustav Adolfisse sisse saada – käisin lisatundides ja koolitustel, et mind üldse vastu võetaks,» räägib Aron. Mõni koolipoisi hinne lipsas 12. klassis ikka sisse, aga lõputunnistusele tulevad ainult neljad-viied – ja sealjuures mainekast koolist. «Olen väga uhke, et praegu Gustav Adolfit lõpetan. Kindlasti kuulus mu süda viimastel aastatel rohkem vormelile kui koolile, aga pingutasin mõlemas kõvasti. Suur tänu kõigile mu õpetajatele, kes on alati olnud väga toetavad ja vastutulelikud.»

Endaga rahul, vormeliga mitte

Edasine suvi kulgeb Aronil võidusõidu tähe all. Kui F3 hooajast on möödas kolm etappi kümnest, hoiab eestlane sarjas kuuendat positsiooni. Viimasel etapil Pau tänavaringrajal tuli kolmandast võidusõidust ka lõpuks hooaja esimene pjedestaalikoht. Üle tüki aja oli Hitech GP meeskonnal põhjust rõõmustada.

Kaks aastat tagasi Itaalia F4 meistriks tulnud Aron võtab hooaja alguse kokku: «Ma olen rahul sellega, mida ise olen teinud: talvega päris kõva arengu nii sõidustiilis kui üldse kõiges selles, kuidas rajal töötan. Selle üle olen õnnelik. Aga tiimina oli meie auto konkurentidest selgelt maas. Oleme palju punkte kaotanud ja meistrivõistlused lähevad nüüd väga keeruliseks. Positiivne on samas see, et saame aru, mida muutma peame. Teeme otsuseid teadlikult, mitte huupi ja kõik liigub õiges suunas. Ja teine tähis asi on, et tähtsad inimesed on alati etappidel kohal.»

Niisiis, kui kehvemas autos sõitja teeb head tööd ja edestab paremas autos istuvat andetumat pilooti, siis on autospordimaailma otsustajad sellest teadlikud. Ja Aron on selles vallas silma jäänud. Viimase võidusõidu ja tänase eksami vahele jäänud ajal on ta peaasjalikult puhanud, kuid mainib mokaotsast, et on «teinud CV tarbeks asju». Küsimusele, kas see tähendab nendesamade tähtsate inimestega suhtlemist, vastab vormelimees jürirataselikult: «Inimestele ju meeldib suhelda.» Niipalju Aron avaldab, et praegu käib eeltöö järgmise hooaja nimel. «Lobitööd peab kogu aeg tegema: mida ma võidusõidumaailmas olen oma silmaga näinud, on see, et lobitöö on ülimalt oluline ja see võib väga palju määrata.»

Välismaale ülikooli

Võidusõitmise kõrvalt jätkab Aron aga ka kooliteed. Küsimus, kuidas pärast gümnaasiumi lõpetamist haridust ja sportlaskarjääri ühitada, on teda tegelikult painanud aastaid. «Ma lootsin, et see saab ise vastuse, et selleks ajaks, kui ma lõpetan gümnaasiumi ja peaksin astuma ülikooli, on juba võidusõiduga nii hästi läinud, et olen professionaal ja ei saa sel hetkel ülikooli minna. Lootsin, et elu teeb selle otsuse ära. Aga ei ole nii läinud. Seetõttu lähen sügisest ülikooli – sain mitmesse sisse ja mõnest ka pisikest stipendiumi. Jätkan sedasama teed, et teen mitut asja korraga.»