Stalinlikust Siberist külge jäänud lugemisnälg sunnib ajalehed alles hoidma

Teise põhjuse tingis pere majanduslik kitsikus, sest Jaani ja algklasside õpetaja Rahel-Edithi perre sündis kuus last, nendest viis poisid. «Meil ei olnud väga palju raha, vaatasin, kuidas perega toime tulla,» rääkis suure pere isa. «Kõige odavam oli lugemiseks tellida Edasit.»

Trükiajakirjandus on Jaan Peetsalule maast madalast väga lähedane. Sealsamas Liivaku talus käis Saksa okupatsiooni ajal ajaleht Eesti Sõna ja niisuguse huvitava nimega ajakiri nagu Ajakiri Naisele. «Vanaisa õpetas mind lugema selle ajakirja järgi,» meenutas ta. «Oli üks number, kus olid laused «Kalevipojast».»

Kas «Kalevipoja» keel ometigi ei olnud raske lapsele? «Jah, aga vanaisa oli vitsaga juures. Nii õppisin lugema.»

Siberisse küüditati 13-aastane Jaan 25. märtsil 1949 koos poolteist aastat noorema õe ja emaga. Tagasi pääsesid nad alles kaheksa aastat hiljem. Kuid isa arreteeriti juba novembris 1944 ja Siberis ta surigi. «Ütles küll emale, et ärgu muretsegu, et ta tuleb tagasi, ta pole ju kellelegi halba teinud. Aga see ei lugenud,» ütles eakas mees ja põsele veeres pisar.

Ka Siberis oli võimalik koolis käia. «Kui vene keel sai koolis selgeks, sai vene lehti lugeda,» meenutas ta. «Aga mul oli selline tore onu, et ta tellis Eestist ajalehe Rahva Hääl. See tuli Siberisse kaheksa kuni kümne päevaga kohale. Teised eestlased tahtsid ka seda lugeda ja suitsumehed tegid sellest lõpuks plärupaberit. Ja nii need ajalehed siis läbi kulusid.»

Üsna varsti pärast naasmist kodukanti, kus siis tegutses kolhoos Leninlik Tee, saatis ühismajand Jaan Peetsalu kümneks kuuks õppima Tartusse tööstuskooli. (Hilisem haridustee jätkus tärganud õppimissoovi sunnil maanoorte keskkoolis ja kaugõppekeskkoolis.) Selgeks sai elektrikuamet. Kolinud Ülenurmele, vahetas ta elukutset ja asus tööle katlakütjana.

«Kütsin kahes katlamajas,» meenutas ta. «Ja kui mõni teine katlakütja jäi tulemata või tegi purjus peaga mõne rumaluse, sain ka nende eest kütta. Tuli automaatikaga gaasiküte ja nii võisin ka töö ajal lugeda. Mõtlesin, et korjan Edasit edasi, et ei viska ära. Niimoodi jäingi koguma.»

Mida arvab vanaisa kollektsioonist tütrepoeg Mait? «Igaühel on oma hobid,» ütles ta. «Aastate pärast on see kogu kindlasti suurema väärtusega. Aga kuhu see kõik ära mahub ...»

Esialgu veel mahub. Ja vanaisa ajalehekogu täieneb päevast päeva.

Mis Postimehest lugema tõmbab? «Abikaasa vaatab sporti ja ristsõna, ta on ristsõnasõltlane, ja mina loen ajalugu – see huvitab mind eriti,» ütles Jaan Peetsalu. «Vaatame pealkirjade järgi ka muud.»

Et Postimees on elupõlise ajalehelugeja hinnangul küllaltki mahukas leht, siis talletab ta nädalavahetuse lehest A ja K eraldi ning Arteri omaette. «Kõike muidugi ei jõua läbi lugeda,» nentis ta.

Mälestused ja päevik

Autosõidul Ülenurmelt Koogi külla ja tagasi tuleb jutuks, et Jaan Peetsalu on kirja pannud sadu lehekülgi mälestusi, saatnud neid Eesti Rahva Muuseumisse ning saanud selle eest tasuks lilleõisi ja raamatuid. Muu hulgas on ta kirjutanud ka ajalehtede tellimisest ja sellest, et Edasit oli Tartu kandist kaugemale väga raske käima panna.