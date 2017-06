Kirjandusmuuseumist vallandatud teadlane: direktor lubas hävitada mu karjääri

Olete loominguliselt väga viljakas ja tõhus. Teie artikleid on tsiteeritud nii palju, et selle poolest olete oma erialal peaaegu et maailma tipus. Mida hindate oma senises tegevuses kõige kaalukamaks panuseks teadusesse? Mis teeb teid rohkesti tsiteeritavaks?

Kui ma oma eriala seisukohalt vaatan, siis sinna päris tippu jõudmiseks läheb mul veel natuke aega, aga ütleme nii, et ma olen sinna teel.

Ma näen oma missioonina ida ja lääne mõtlemise ühildamist oma eriala raames. Ida- ja Põhja-Euroopas on etnobotaanika rohkem humanitaarala ja samas mujal maailmas on see loodusteaduste all. Minu lähenemisnurk on mõlemalt poolt. Mul ei ole küll loodusteadlase haridus, vaid on farmaatsiaharidus ning ka semiootika ja kultuuriteooria haridus. Selles mõttes näen mõlemat aspekti ja panen need oma töösse. Ma kasutan mõlemaid meetodeid.

Saite oma teema uurimiseks Euroopa teadusuuringute nõukogult 1,5 miljonit eurot ja lootsite selle rahaga rajada Eesti kirjandusmuuseumisse Ida-Euroopa etnobotaanika keskuse. Aga miks siis ometigi muuseumi direktor Urmas Sut­rop lõpetas tänavu 22. maist käskkirjaga teie ja Raivo Kalle töölepingu?

Ma nägin, et selle keskuse rajamine kirjandusmuuseumisse ei ole võimalik. Sain mingil hetkel aru, et pean siit edasi minema, ja hakkasin vaatama, kas on võimalik seda teha kuskil mujal.

Mulle tehti muuseumis muidugi selgeks, et keegi ei taha mind, aga ma siiski jonni pärast proovisin. Üks Tartu ülikooli esindaja soovitas, et ärgu ma mängigu reeturit ja ma peaksin sellest Urmasega rääkima. Ja siis ma läksingi (16. mail – R. H.) rääkima ja tulemus oligi käes.

Kas teil oli muuseumis konflikt, mis oligi üks teie vallandamise põhjus?

Mina läksin temaga kui inimesega rääkima. Ilmselt oli keegi teda enne kas hoiatanud või rääkinud maad ja ilmad minu kohta kokku. Ta süüdistas mind asjades, millest mul polnud õrna aimugi. Ja siis ta ründas mind: lubas, et hävitab mu karjääri ja et minust saab ümmargune null. Ma ei oodanud seda temalt, mitte mingil juhul ei oodanud, ja olin šokis.

Mulle on öeldud, et ta ägestus ja karjus ning tekitas üleliigseid pingeid. Kas väidate sama?

Jah, majas on pingeline tööõhkkond. Aga kuna ma viibisin seal võrdlemisi vähe, siis ma väga palju sellest osa ei saanud. Seepärast ma ei osanud ka tema rünnakut oodata. Kui ma oleksin seda oodanud, oleks ma võibolla teisiti käitunud, aga samas ei olnudki väga palju võimalik teisiti käituda.

Kui oleksin temaga rääkinud kolm nädalat varem, kui ma hakkasin siit edasimineku võimalusi otsima, oleks ta tõenäoliselt täpselt samamoodi käitunud. Võibolla oleks ta suutnud mind siis murda, aga meie rääkimise ajal ma teadsin, et mul on siiski mingi seljatagune.