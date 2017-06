Ari Vatanen: inimene ei õpi võitmisest, vaid ainult tagasilöökidest

Kui minult küsitakse, millega ma tegelen, siis tavaliselt vastan, et ei millegi mõistlikuga. (Naerab.) Ja kui uuritakse, kas ma olen pensionil, siis küsin vastu, et pensionil millest? Elust või? Sa ei saa ju elamisest pensionile minna! Naljaga pooleks – selleks, et pensionile minna, tuleb ju tööd teha. Aga mina pole teinud! (Muheleb.) Kõigepealt sõitsin rallit ja siis olin poliitikas – no mis tööd need on.

Kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis suurema osa minu ajast võtab rahvusvaheline autoliit (FIA – M.V.). Juhin komisjoni, mis kogub infot ja teeb ettepanekuid selle kohta, kuidas muuta turvalisemaks näiteks ralli- ja mäkketõusuvõistlusi.

Lisaks olen BMW tootemargi esindaja Prantsusmaal. Järgmine ülesanne on minna nädala lõpus Pariisi. Kohtun seal nelja-viie inimesega, kes esindavad BMW koostööpartneri, MasterCardi suuremaid kliente. Eks me siis vestleme paar tundi mootorispordist. Esmaspäeval olen aga Reimsi ringrajal, kuhu on kutsutud kellafirma Montblanc kliendid ja ajakirjanikud. (Montblanci kellade hinnad on tavaliselt neljakohalised ja summa esimene number on harva 1 – M.V.)

Vatanen hommikusöögilauas. Varasest kellaajast hoolimata oli ta löögivalmis: «Rail Baltic on suur avaliku raha raiskamine! Ja Tallinn-Helsingi tunnel on absurdne ja hullumeelne idee.» / Eero Vabamägi / Postimees

Vahel käin ka näiteks õhtusöökidel kõnelemas ehk inspiratsioonikõnesid pidamas. Lisaks olen endiselt seotud europarlamendis töötamise ajal asutatud ühendusega Mobility for Prosperity in Europe. Ja möödunud nädalal olin Strasbourgis, sest üks firma kutsus mind jõelaeva sisseõnnistamisele.

Kuidas te rallini jõudsite?

Kui ma teisipäeva õhtul lennukit ootasin, koputas minu õlale üks proua, kes küsis, kas ma olen Ari. Ja kui sai jaatava vastuse, teatas, et oli minuga 1974. aastal samal kursusel ja tegi minu eest koolitöid.

Nimelt olin samal kevadel lõpetanud Mikkelis autotehniku eriala. Rallisõidus oli mul ette näidata ainult üks-kaks head tulemust ja nendegi saavutuste taga oli asjaolu, et võistlused toimusid minu kodukandis ja ma tundsin neid teid. See oli märkimisväärne eelis, sest tollal ei sõidetud katseid enne võistlust harjutamise mõttes läbi.

Igatahes ei olnud mul usku sellesse, et minust võiks saada rallisõitja, ja nii ma läksingi ärikooli edasi õppima ning sattusin selle prouaga samale kursusele. Pidasin ärikoolis vastu vaid kaks kuud, sest 1974. aasta oktoobris toimus Mikkeli ralli. Võitsin, olles seitsme sekundi võrra kiirem Hannu Mikkolast, kes võistles Fordi tehasemeeskonna Escortiga. Tõsi, kuna olin kolm aastat Mikkelis õppinud, tundsin ka neid teid hästi.

Kui olin Mikkolale koha kätte näidanud, tulin koolist ära, mõeldes, et suur edu on käeulatuses ja kohe heliseb telefon. Aga paraku telefon ei helisenud. Ja nii ei jäänud mul muud üle, kui ukselt uksele raamatuid müüa. Lõpuks olin igas mõttes murtud mees – peale kõige muu ei tahtnud minust midagi kuulda ka tütarlaps, kes mulle meeldis.