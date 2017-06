Üle poole miljardi euro väärtuses kvaliteeti vs väike Eesti

Eesti esindusvutiväljak ehk Lilleküla staadion müüakse ääreni täis üldjuhul korra kahe aasta jooksul. Tavaliselt juhtub see siis, kui külla sõidab käimasoleva valiksarja kõige nimekam vastane.

Eelmises valiktsüklis oodati mängu Inglismaaga, enne seda matši Hollandiga, meie kõigi aegade kõige edukamas, 2012. aasta EM-valiksarjas Itaaliat jne. Nüüd oodatakse Belgiat, kes on 2018. aasta MM-valiksarjas H-alagrupi soosik.

Seega näeb jalgpallimaailma suurnimesid Eestis küllaltki regulaarselt. Samas tuleb tõdeda, et sellisel hulgal superstaare sõitis Maarjamaale viimati 2008. aastal, kui 11. oktoobril võõrustati värsket Euroopa meistrit Hispaaniat. Siit võib omakorda järeldada, et praegune Belgia koondis on kõige nimekam tiim, kes sel kümnendil Eestis palli taga ajanud.

Heites pilgu veel kaugemale, võib tõdeda, et lähiajaloos on belglaste ja hispaanlastega sarnase staarideparaadi Eestisse toonud veel vaid Inglismaa koondis 2007. aastal.

Lihtsustatult võib öelda, et Tallinnas saab täna näha koosseisu, mis ajab publiku, meedia ja kõik asjasse puutuvad isikud pöördesse igal pool maailmas.

Väikeriigi Belgia tõus jalgpallimaailma suurte sekka on pannud kõiki lähemalt uurima, mis seal kandis siis ikkagi tehakse.

Ajaratast tagasi kerides selgub, et praegusele tõusulainele pandi algus 2006. aastal. Tõuke muutusteks andis 2000. aasta kodune EM-finaalturniir, kus piirduti kõigest alagrupimängudega.

2006. aastal paberile pandud idee oli iseenesest lihtne. Esmalt valiti inspiratsiooniallikad. Nendeks said naaberriikide Saksamaa, Prantsusmaa ja Hollandi jalgpalliakadeemiad.

Kogetu põhjal otsustati, et Belgia koondise eelistuseks peaks olema paindlik ja sujuv mängupilt formatsioonis 4-3-3. Selle infoga käidi läbi kõik jalgpalliklubid, koolid ja noortetreenerid ning anti kätte käsk hakata kõikjal ühtmoodi treenima.

Laste loomuliku arengu seisukohast loobuti noorteturniiridel tulemustele keskendumisest ja hakati eelkõige silmas pidama mängijate arengut. Nooremate seas loobuti isegi turniiritabelite pidamisest.

Lisaks keelustati noormängijatel eri vanuserühmade vahel pendeldamine. Edukamad koondati kaheksasse riigi rahastatavasse keskusesse treenima. Noortekoondiste tasemel hakkasid tulemused märgatavalt paranema kolme aasta möödudes. Sellele järgnesid juba esindusmeeskonna edusammud.

Koondiste tasemel on praeguseks jäänud päris tipp siiski veel vallutamata. Kahele viimasele suurturniirile on mindud suurte lootustega, kuid nii 2014. aasta MM kui ka 2016. aasta EM lõppesid neile veerandfinaalidega.

Klubitasandil on belglased ülikuum kaup. Praeguseks on maailma kõige rikkam ja atraktiivseim liiga Premier League jõudnud olukorrani, kus tippmeeskonnad enam naljalt belglasteta hakkama ei saa. Rikaste klubide tähelepanu tähendab, et sealsete vutimeeste eest tuleb üldjuhul lauale laduda kosmilisi summasid.

Belgia koondislaste koguväärtus on veebikülje Transfermarkt hinnangul koguni üle 600 miljoni euro. Rohkem on väärt ainult Hispaania ja Prantsusmaa vutimehed.

Viimastel aastatel on belglaste esindusnägu olnud 26-aastane Londoni Chelsea ründav äär Eden Hazard.

Transfermarkti poolt 70 miljoni euroga turuväärtuselt praegu maailma kümnendaks jalgpalluriks paigutatud Hazard ei sõida jalatrauma tõttu küll Eestisse, kuid kvaliteeti, glamuuri ja klassi jaguneb meeskonda ikkagi meeletult.

Hazardi puudumisel langeb peatähelepanu Manchester City mängumootorile Kevin De Bruynele, Evertoni väravakütile Romelu Lukakule, Madridi Atletico teravale ääreründajale Yannick Carrascole, Londoni Chelsea väravavahile Thibaut Courtoisile ja AS Roma keskväljaässale Radja Nainggolanile. Kõigi nimetatute turuhind jääb üle 40 miljoni euro.

Tuues siia kõrvale eestlaste vastavad arvud, tunduvad meie tänased vastased suisa imeinimesed. Praegustest Eesti koondislastest on ainult kapten Ragnar Klavani turuväärtus üle miljoni euro. Klavani nime taga seisab Transfermakti leheküljel hinnasilt 3,5 miljonit eurot.