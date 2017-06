Talts, Kangur ja Vene andsid Sokule jah-sõna, ent küsimärke jagub

Kõik nad ei saagi seetõttu 27. juunil algavasse koondise laagrisse tulla ja seal kohe täiskoormusega treenima hakata. Võimalik, et osa neist ei pääse siiski peatreener Tiit Soku lõplikku valikusse. Takistuseks võivad saada needsamad tervisemured – taastumise kiirust ei oska keegi täpselt ennustada.

Talts sõnas eile, et peatreener Tiit Sokk vanameistreid moosima ei pidanud. «Ei, eks me Kristjani (Kangur) ja Gregoriga (Arbet) omavahel arutasime ikka, aga Tiit moosima küll ei pidanud. Mina andsin nõusoleku, et olen 27. juunil kohal, kui kogunemine algab. See koondisesuvi ei kesta nii kaua ka. Kui Tiit leiab, et meist on kasu, siis miks mitte. Eks siis ole näha, kuidas mu jalg paraneb ja kas üldse vormi saan,» viitas Talts hiljuti läbitud hüppeliigese lõikusele.

Praegu Talts jalale koormust anda ei saa. «Saan kõndida normaalselt, aga jooksmisest pole veel juttugi, jõusaalis saan ka asju teha. Eks saab näha, kas saan jalad alla. Kui ei saa, siis on seal mehi küll ja ei usu, et minu puudumisest midagi hullu on,» lisas Talts.

«Siim-Sander Vene ühineb koondisega tänase prognoosi kohaselt juuli teises pooles, kuid see sõltub tema paranemise tempost. Hoolimata mõningatest vigastustest ja eemale jäänud noormängijatest on koondise hetkeseis hea,» sõnas koondise peatreener Tiit Sokk.

Esialgsesse nimekirja kuuluvad 18 mängijat, kelle seast peatreener Sokk valib augusti alguses 12 meest, kellega mängitakse augustis maailmameistrivõistluste lisavalikturniiri Kosovo ja Makedoonia vastu.

Eemale jääb aga Indrek Kajupank, keda ootab ees põlveoperatsioon. Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kommenteeris saarlase eemalejäämist järgmiselt: «Kajupank sai vigastuse koondise eest mängides juba mullu ning vajab operatsiooni esimesel võimalusel. Soovime talle head taastumist, oleme tänulikud ja ootame teda tagasi.»

Vanematest meestest jäävad eemale Tanel Sokk ja Gert Dorbek. Noorematest Martin Dorbek, kes otsustas suvel tegeleda individuaalse treeninguga.

Tabloo

Korvpall

Rahvusmeeskonna kandidaadid

Tagamängijad: Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Sten Olmre, Rain Veideman, Tanel Kurbas, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Jaan Puidet, Gregor Arbet.

Eesliinimängijad: Kregor Hermet, Erik Keedus, Siim-Sander Vene, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janar Talts, Timo Eichfuss, Reinar Hallik, Toomas Raadik.