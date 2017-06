Siberi tudengid otsisid üles oma Sise-Eesti

Ljudmilla Bogens rääkis Tomski tudengitele, et aeg-ajalt käivad neil külas Eesti riigi kõrged esindajad, imetlevad nende elu, kiidavad neid, kuid lahkuvad hämmelduses.

«Ilmselt ei suuda nad mõista, miks me oleme siia jäänud,» rääkis Ljudmilla. «Nad pärivad kogu aeg, kuidas me siin elame. Täpsemalt, kuidas me ellu jääme. Nii neile tundub. Kui Eestis oli Tomski ajaloomuuseumi näitus, tulid meie juurde kaks eakat eestlannat. Me kutsusime neid külla, et nad näeksid, kuidas me elame, aga nemad meile vastu: «Mis elu see on…» Ehk et, mis elu saab Siberis olla – siin käivad karud mööda tänavaid. Kui aus olla, siis praegu tõesti karud käivad. Aga see on suviste metsatulekahjude tõttu – muidu nad tavaliselt ei jaluta meil siin.»

Tomski tudengid imestavad

Jekaterina Moroko, 4. kursuse ajakirjandustudeng

See eestlaste ümberasumise lugu Siberisse tundub mulle väga huvitav. See oli ikka päris kummaline, et mõne sõidutunni kaugusel Tomskist räägitakse peale vene keele veel eesti keeles. Mitte küll väga palju, aga siiski. Seda on vist palju öelda, et nägime eestlaslikku pedantsust või korda majapidamises, kuid loomulikult teatud asjad olid neil teistmoodi. Näiteks see, kuidas nad kartuleid maha panevad. Kõige toredam oli minu jaoks selline lihtne asi nagu õhtune kohvijoomine kultuurimajas. Eesti pühad on üks asi, aga tantsida ja laulda tahaks ju tihemini kui ainult jaanipäeval. Mulle meeldib, et nad pingutavad selle nimel, et õhtuti oleks millegagi tegeleda.

Mul vedas kangelastega. Kootide pere oli väga avatud ja külalislahke. Nad jutustasid mulle õhtusöögilauas vapustavaid lugusid.

Anastassia Nazarova, 4. kursuse ajakirjandustudeng

Kohalikud eestlased erinevad kohalikest venelastest eelkõige identiteediprobleemi poolest. Need inimesed ei tea, kes nad on. Rahvuse küsimus on tähtis iga inimese enesemääramiseks, aga siin võivad ühes peres elada vanemad, kes peavad end eestlasteks, ning lapsed, kes nimetavad ennast venelasteks.

Meie küllatulek oli küla jaoks suursündmus. Kõik lubasid meid suhteliselt vabalt enda juurde koju ja rääkisid oma lugusid.

Taissia Štšelkanova, 3. kursuse ajakirjandustudeng

Üllatusin, et verivorst on söödav, ja pealegi veel maitsev. Ma poleks osanud mõelda, et selline asi on olemas. Märkasin veel, et eestlased ei joo palju. Nad ei kiida seda heaks, kui sa jood ennast täis nagu pinal.

Meid võeti peaaegu igas kodus väga sõbralikult vastu, vastati küsimustele ning taheti kõht täis sööta. See oli väga meeldiv ja maitsev, tahaks tagasi.