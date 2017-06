Bordelliärika kautsjoni korraldas Sarapuu väimees

Harju maakohtus 12. mail ehk reedesel päeval Tanel Aaviku (48) vabastamise tingimuseks seatud 198 000 euro suurune kautsjon oli kohtu arvele laekunud juba esmaspäevaks, 15. maiks. Muljet avaldavalt kiiresti ajas raha väidetavalt kokku endise Tallinna abilinnapea väimees ja bussifirma Atko juhatusse kuuluv Margo Tomingas (49).

«Ärge kirjutage asjadest, millest te midagi ei tea,» ründas Tomingas temalt telefonis kommentaari küsinud ajakirjanikku. «Ma ei räägi teile mitte midagi. Tooge mulle faktid ja siis räägime.»

Kautsjoni kokku ajamise ajal ei teadnud Tomingas veel, et kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur kahtlustavad teda seoses pealinna halvalõhnalise – et mitte öelda korruptiivse – prügiäriga, ning et kohus oli seetõttu andnud uurimisorganitele loa Tomingat jälitada.

Nimelt kahtlustab riigiprokuratuur Tomingat ja tema äiapapat Sarapuud toimingupiirangu rikkumises ja sellele kaasaitamises. Rekordkautsjoni tasumisest täpselt kümme päeva hiljem peetigi mõlemad mehed kuriteokahtlusega kinni.

Küsimusele, kuidas Tomingas tunneb bordelliäris kahtlustatavat Tanel Aavikut, vastas transpordiärimees taas rünnakuga. «Ma ei pea teie küsimustele vastama, ärge õngitsege siit mingit lugu. Sest kui see lugu ilmub, siis ma lähen teie vastu mitte pressinõukogusse, vaid otse kohtusse,» ähvardas Tomingas.

Transpordiettevõtjale ei pruukinud selle ähvarduse tegemisel meelde tulla, et see, millest ta rääkida ei taha, võib olla fikseeritud pealinna prügiäri kriminaalasja toimikus.

Ajakirjaniku korduvale küsimusele, kust ta tunneb Tanel Aavikut, jättis Tomingas vastamata ja katkestas telefonikõne. Bordelliäris kahtlustatava Aaviku telefon oli eile levist väljas.

Jalgpalliklubi Nõmme Kalju juhatusse kuulunud Aavik peeti kinni mullu 20. detsembril, sest teda kahtlustatakse Tallinnas Ristiku tänaval tegutsenud bordelli töö korraldamises ja juhtimises.

Jalgpalliklubi teatas samal päeval, et Aaviku staatus juhatuse liikmena on peatatud. Lisaks selgitas klubi, et Aavik on olnud Kaljus passiivne juhatuse liige ja tema abiga on korraldatud jalgpalliklubi meediakampaaniaid.

Tanel Aavikule ja ülejäänud seitsmele kinnipeetule esitati ühtlasi kahtlustus kuritegelikku ühendusse kuulumises. Põhja prefektuuri kriminaalpolitsei oli selleks operatsiooniks valmistunud üle aasta.

Politsei teatel oli see tollal viimane pealinna klassikaline bordell. Ehkki Aavik on Ristiku lõbumajaga pealtnäha seotud vaid kinnisvara omanikuna, peavad uurijad meest siiski lõbuäri võtmetegelaseks.