Tüli muuseumis viib Eestist teadlase ja 1,5 miljonit eurot

Ehkki tunnustatud teadlase ootamatu väljaarvamine asutuse töötajate seast on vaieldamatult tähelepanuväärne ja ootamatu sündmus, keeldub muuseumi direktor Urmas Sutrop teemat detailselt kommenteerimast. Kui Tartu Postimees kolmapäeval talle juhtunu kohta muuseumis küsimusi lootis esitada, oli ta Tallinnas ning tema kabineti uks lukus.

«Mitte ühtegi kommentaari ei anna, keeldun igasugusest kommentaarist,» ütles ta resoluutselt telefonis. «Mitte ühelegi küsimusele ka ei vasta.»

Umbes sama oli Sutrop varem teatanud ajalehele Eesti Ekspress, kes avas kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna teaduri Renata Sõukandi ja tema abikaasa, samas osakonnas assistendina töötanud Raivo Kalle lahtilaskmise tagamaid esimesena oma sellenädalases numbris.

Sõukand on üldse esimene Eesti humanitaarteadlane, kes on pälvinud Euroopa teadusuuringute nõukogult nii suure toetuse. Kirjandusmuuseumi ajakiri Mäetagused nentis mullu sellega seoses, et summa lubab Sõukandil muuseumisse luua Ida-Euroopa esimese etnobotaanika keskuse, kus saaks lisaks tööd neli järeldoktorit ja neli doktoranti. See plaan jääb nüüd Eestis teostamata.

Keskus oleks hakanud Sõukandi juhtimisel uurima, mis suunas arenes taimekasutus pikka aega koos elanud, kuid nüüd riigipiiridega eraldatud rahvus- või keelevähemuse kogukondades. Ühe hüpoteesi kohaselt on tsentraliseeritud meditsiini ja hariduse mõjul endise Nõukogude Liidu territooriumile tekkinud rahvusteülesed taimekasutuse mustrid.

Ehkki napisõnaliselt, viitas direktor Sutrop Eesti Ekspressile Sõukandi vallandamise põhjusena Brüsselist saadud infole, et naine olla juba pikka aega pidanud läbirääkimisi Belgia Genti ülikooliga, et kogu uurimisteema ja koos sellega toetus sinna üle viia.

Seevastu teadlane ise ütleb, et olulise elumuutuse surus talle peale hoopis talumatuks muutunud tööõhkkond kirjandusmuuseumis.