Etnobotaanik: direktor lubas hävitada mu karjääri

- Renata Sõukand, pälvisite läinud sügisel üle Eesti suurt tähelepanu, kui saite oma teema uurimiseks Euroopa teadusuuringute nõukogult 1,5 miljonit eurot ning lootsite sellega rajada kirjandusmuuseumisse Ida-Euroopa etnobotaanika keskuse. Miks siis ometigi lõpetas muuseumi direktor Urmas Sutrop tänavu 22. mail käskkirjaga teie ja teie kaasa töölepingu?

Nägin, et selle keskuse rajamine kirjandusmuuseumisse ei ole võimalik. Sain mingil hetkel aru, et pean siit edasi minema, ja hakkasin vaatama, kas on võimalik seda teha kuskil mujal.

Mulle tehti muuseumis muidugi selgeks, et keegi ei taha mind, aga ma siiski jonni pärast proovisin. Üks Tartu Ülikooli esindaja soovitas, et ärgu ma mängigu reeturit ja et peaksin sellest Urmasega rääkima. Siis ma läksingi (16. mail – R. H.) rääkima ja tulemus oligi käes.

- Kas teil oli muuseumis konflikt, mis oligi üks teie vallandamise põhjus?

Mina läksin Urmas Sutropi kui inimesega rääkima. Ilmselt oli keegi teda enne kas hoiatanud või rääkinud minu kohta maad ja ilmad kokku. Ta süüdistas mind asjades, millest mul polnud õrna aimugi. Ja siis ta ründas mind: lubas, et hävitab mu karjääri ja et minust saab ümmargune null. Ma ei oodanud seda temalt, mitte mingil juhul ei oodanud, ja olin šokis.

- Mulle on öeldud, et ta ägestus ja karjus ning tekitas üleliigseid pingeid. Kas väidate sama?

Jah, majas on pingeline tööõhkkond. Aga kuna ma viibisin seal võrdlemisi vähe, siis ma väga palju sellest osa ei saanud. Seepärast ma ei osanud ka tema rünnakut oodata. Kui oleksin seda oodanud, oleksin võib-olla teisiti käitunud, aga samas ei olnudki väga palju võimalik teisiti käituda.

Kui oleksin temaga rääkinud kolm nädalat varem, kui hakkasin siit edasimineku võimalusi otsima, oleks ta tõenäoliselt täpselt samamoodi käitunud. Võib-olla oleks ta suutnud mind siis murda, aga meie rääkimise ajal teadsin, et mul on siiski mingi seljatagune.

- Kas te asutategi nüüd siis Euroopa teadusuuringute nõukogult saadud 1,5 miljoni euro suuruse toetuse eest Ida-Euroopa etnobotaanika keskuse Belgias Genti Ülikoolis, nagu on ajakirjanduses räägitud?

Tegelikult on Genti Ülikoolist rääkimine praegu eksitav. Genti Ülikool käis tõesti läbi ka Euroopa teadusuuringute nõukoguga suhtlemise dokumentidest, aga ma tänasin neid viisakalt ja andsin neile mai lõpus teada, et ma siiski ei tule nende juurde.

- Kus te siis tööle asute?

Ma praegu ei ütle seda. Lepingule ei ole veel alla kirjutatud.

- Ja Eesti Kirjandusmuuseum jääb 1,5 miljonist eurost kindlasti ilma?

Jah. Kui nad oleksid oma strateegiat natukenegi muutnud, olnuks neil alternatiivina võimalus sellest grandist edaspidi koostööpartnerina osa saada. Seda ma Urmasele ka ütlesin. Tema ütles selle peale, et ma lähen ära suure skandaaliga. Seda ta vist tahtiski, mina seda skandaali meediasse ei provotseerinud.