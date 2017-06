«Olen iga päev tänulik, et mul on terved lapsed.»

Hanna Plato (36) oli enne lastefondi minemist mõelnud organisatsiooniga liitumisele umbes viis aastat. Paar aastat tagasi oli kolme lapse ema elus palju muutusi. Üks nendest oli lahkumine töökohast, kus ta pärast Tartu ülikoolis proviisorieriala lõpetamist oli ametis olnud kümme aastat.

Kuna Plato ellu tuli 2015. aastal palju uut, leidis ta, et on aeg vabatahtlikku tööd alustada. «Kui läksin, mõtlesin kohe, et ei soovi olla lihtsalt nimi nimekirjas, vaid tahan reaalselt midagi teha ja panustada,» lausus ta.

Aasta vabatahtlikule oli tähtis tiitel suur üllatus. Tunnustusüritusele ta pereürituse tõttu esialgu minna ei plaaninud, kuigi vabatahtlike juht oli vihjanud, et Plato peaks kindlasti kohal olema. Ta ei saanud vihjest aru, sest oli täitnud hooajal juhiabi ülesandeid ja arvas, et tal tuleb aidata üritust organiseerida.

Töö ja pere kõrvalt

Lastefondi strateegiajuhi Küllike Saare sõnul on Plato fondi tegevusse panustanud väga palju oma vaba aega ja lisaks iseendale on kaasanud tegemistesse kogu oma pere. Saar peabki imetlusväärseks, et kolme lapse ema töö- ja pereinimesena leiab oma niigi tempoka igapäevaelu kõrvalt aega tegutseda veel haigete laste heaks.

Vabatahtlik töö võtab Hanna Platolt põhitöö ja pere kõrvalt täpselt nii palju, kui tal endal aega ja tahtmist on. Pere ja kodu on tema jaoks aga alati esimesel kohal. Töö vabatahtlikuna lastefondis, kus kogutakse haigetele lastele annetusi, on pannud teda tänu tundma selle eest, et tal on terved lapsed. «Varem ma ei mõelnud sellele. Nüüd mõtlen igal õhtul,» tõdes kolme lapse ema.

Eesmärgist paremini

Kõige enam meeldib Platole suurtel üritustel annetusi koguda. Kui vabatahtlikuna paar tundi inimestelt annetusi koguda ja pärast avastada, et lühikese ajaga on tulnud kokku suur summa, tekitab see talle väga hea tunde.

Vabatahtlikule meeldib enne üritusi seada eesmärk, kui suure summa annetusi võiks koguda. Teistele ta seda tavaliselt ei ütle. Suurt rõõmu teeb see, et alati läheb oodatust paremini.

Paar aastat tagasi oli Platole veel üllatus, kui lahked ja sõbralikud on inimesed, kes annetavad. Enam see teda ei üllata, samuti ei pane ta negatiivseid kommentaare tähele, kuna see kaob kõik positiivsuse alla.

Sügisel ootab lastefond taas uusi liikmeid. Plato soovitab fondiga ühineda, sest emotsioonid, mis pärast annetuste kogumist valdavad, on kirjeldamatud. Lisaks saab fondist palju uusi sõpru ja tuttavaid.