Toetus aitaks akadeemilise Tartu kasvama panna

Seega: kuidas toetada ühteaegu linna arengut ja ülikoolide konkurentsivõimet? Parim võimalus selleks on toetada noorte inimeste motivatsiooni valida oma ülikoolilinnaks Tartu, perspektiiviga siia ka jääda.

Selle eesmärgi toetamine on olemuselt lihtne. Tudengitele, esmajärjekorras sisseastujatele, tuleb pakkuda eluasemetoetust. See oleks selge ja konkreetne argument, miks tudeng võiks tahta ennast kirjutada sisse Tartusse või tartlasena siia õppima jääda selle asemel, et nautida Tallinna tasuta ühistransporti või mõne koduvalla rahalist toetust.

Tartus asuvatele ülikoolidele annab see ühe väga olulise lisaargumendi üliõpilaste värbamisel ja linnale annab see lõppkokkuvõttes lisatulu. Lisatulu uute linnakodanike pealt tuleb riigi tagatud tasandusfondist ja eelkõige selle sissetulekuga, mida linn saab oma eelarvesse uute kodanike maksudest.

Tasuta kõrghariduse reformi eesmärk pidi olema suunata üliõpilased eelkõige õppima. Välja on tulnud aga see, et pigem käivad tudengid varasemaga võrreldes veelgi rohkem tööl. Linna eluasemetoetus tudengitele oleks oma olemuselt investeeritav raha, mis toob kasvu nii inimestes kui rahas. Hea, kui linnas on palju rahvast, veel parem, kui nende maksutulu tuleb linna eelarvesse.

Nii linnal kui ka ülikoolidel on mõned võimalused toetada ettevõtluse arengut. Ettevõtted vajavad eelkõige aga võimalust siin endale vajalikke inimesi palgata, eriti neid, kes lõpetavad ülikooli. Seega on eriti tähtis, et linnal oleks vähemalt üks meede, millega kinnistada bakalaureuseastme lõpetajaid linna külge.

Suur osa magistriastme üliõpilastest leiab (erialase) töö Tallinnas. See viimane probleem mõjutab väga tugevalt ka ülikoolide õppetööd, seda nii magistriõppesse vastuvõtmisel kui seal õppimisel.

Kui 15 aastat tagasi hakati ülikoolides juurutama Bologna süsteemi 3+2 õpet, siis eeldati, et magistriõppes jätkab 2/3 bakalaureu­seastme lõpetanutest. Hilisem praktika näitab läbi aastate, et jätkavad neist pooled ning üha rohkem tuleb kohandada magistritasemel õppetööd viisil, et Tallinnas töötavad magistrandid saaks ikka ka õppetööst osa võtta ega võtaks eksmatti. Või siis, et üldse eelistatakse haridusteed jätkata Tallinnas, oma töökohale lähemal.

Tegemist on nii linnale kui ka ülikoolidele väga olulise teemaga.

Linnal oleks tark mõelda, millise toetusega siduda endaga bakalaureuselõpetajaid. Selle toetuse tingimuste abil saaks linn soodustada nutikat ettevõtlust, mis toodab võimalikult suurt lisandväärtust ja oleks seega igati kohane ülikoolilinnale.

Parim viis meelitada linna rohkem ettevõtjaid on näidata, et siin on olemas ja ootamas potentsiaalne tööjõud, sest Eestis on praegu terav tööjõupuudus, eriti kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Ülikoolid võiks linnale pakkuda senisest märksa enam oskusteavet, kuidas linna arendada. Olgu selleks siis uute linnateenuste arendamine teksti- ja andmekaeve abil või teadmisi linnaplaneerimises.

Kui Tartu ülikooli teadlased suudavad edukalt aidata maailma ühte kõige kiiremini kasvavat linna Shanghaid, siis Tartu oleks selle kõrval üsna lihtne ülesanne.

Kindlasti tuleks linna arengule kasuks seegi, kui taastataks traditsioon, kus terve linnavalitsus kohtuks vähemalt korra aastas terve rektoraadiga, olgu siis Tartu ülikooli või Eesti maaülikooli omaga.

Kunagi oli Tartu ülikoolil kombeks kutsuda kord aastas kokku volikogu liikmed, kes töötavad Tartu ülikoolis, hoolimata nende erakondlikust kuuluvusest. Sellegi tava taastamine võiks kasuks tulla, sest akadeemilise maailma hea käekäik on erakondadeülese tähtsusega asi.

Linna kõige olulisem pingutus peab olema võitlus inimeste kohalolu eest. Mida targemad inimesed kohal on, seda suurem on linna kui terviku õitseng. Kasvav Tartu on alus kõikidele teistele suurtele algatustele. Tarkadele linnajuhtidele peaks see olema lihtsasti arusaadav.