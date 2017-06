Linn teeb ideekorje tulemusel rohkem koerteväljakuid

Tartu üldplaneeringu avalikustamise ajal võis iga linlane Tartu kodulehel veebikaardil ära märkida koha või mitu ja öelda, mis seal võiks teha.

Väga palju tehti juttu sellest, kuhu veel võiks rajada koerte mänguväljakuid, välja pakuti ka jõesauna tegemist, rohkelt tõstatati liiklusküsimusi. Ühtekokku tuli sellel viisil umbes 150 ettepanekut.

Ideekorje töötab

«Ennekõike on oluline see, et saime hulga väga väärtuslikku tagasidet, mida muus vormis ei ole võimalik saada,» ütles Tartu abilinnapea Jarno Laur. «Paljud neist ettepanekutest ei olegi seotud üldplaneeringu menetlusega, aga näitavad ära need kohad, kus meil on probleeme. Tõesti, ristmike lahendus ja kõnniteed teevad inimesele muret. Nad ei ole asjaga paiguti üldse rahul.»

Laur ütles, et lemmikloomade mänguväljakud või suhtlusplatsid, nagu neid ka nimetatakse, lähevad loomaomanikele ilmselgelt korda.

Indrek Ranniku oli ideekorje tulemusega rahul. «Kindlasti oli seda vaja, see andis võimaluse väga lihtsalt oma mõte teele saata,» nentis ta. «Hiirega kõps kaardile ja saad ära kirjutada. Suurema arengudokumendi puhul, olgu või transpordilahendusi kavandades, on ideekorjet ikka mõtet kasutada.»

Laur leidis samuti, et lihtsus julgustab sõna võtma. Formaalsed võimalused pigem peletavad inimesi ja panevad kirjutamise mõttest loobuma.

«Kindlasti on ideekorjes ka varjatud ressursse,» lisas Laur. «Järgmine kord võime katsetada, et anname võimaluse teiste esitatud ideid arvustada – nagu Facebookis on laikimine (like – meeldima) ja heitimine (hate – vihkama – toim). Saame teha osalemise veel interaktiivsemaks ja sedasi rohkem inimesi meelitada aruteludesse.»

Täna pärastlõunal korraldab linnavalitsus üldplaneeringu teemal viimase arutelukoosoleku, kus on kavas tutvustada esitatud ettepanekuid ja nende suhtes võetud seisukohti.

Viimane avalik arutelu

Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutest lähtudes otsustati muuta planeeringu kergliikluse lahendusi, mitmete kruntide juhtotstarvet, miljööväärtuslike hoonestusalade piire ja parkimispõhimõtteid. Planeeringus otsustati mitte arvestada monorelsi kavandiga, trammitee analüüsimine jätkub teemaplaneeringus.

Kokku laekus avaliku väljapaneku ajal üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ligi sajalt esitajalt. Nende analüüsi ja vastuvõetud seisukohtade põhjal on koostatud 175-leheküljeline dokument.

Kui arutelust peaks uusi seisukohti kooruma, on see info kavas tuleval nädalal viia linnavalitsuse ning volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni ette.

Kuu lõpuks peaks olema üldplaneering ettepanekute järgi korrigeeritud ja linn saadab selle maavanemale järelevalve tegemiseks.