Kontaveidi eakaaslane Ostapenko tegi Läti tennise ajalugu

Esimese seti võitja selgus kiires lõppmängus, mille võitis Ostapenko 7:4. Teine sett kulges geim-geimis kuni seisuni 3:3, kui Bacsinszky võitis kolm geimi järjest (neist kaks Ostapenko servil) ja seti 6:3. Kohtumise võitja selgus seega otsustavas setis, kus lätlanna oli parem 6:3.

Prantsusmaa lahtistel reporterina töötav endine tippmängija Marion Bartoli laulis Ostapenkole intervjuu eel ka sünnipäevalaulu. Hiljem tegi sedasama publik. «Olen väga õnnelik ja tänan teid kõiki! Olen õnnelik, et saan oma sünnipäeva sel moel tähistada!» sõnas Ostapenko väljaku ääres antud intervjuus. «Mängisin agressiivselt ja lõin palli ründavalt, kui võimalus oli. See aitas võita,» lisas ta.

Ostapenko senine parim tulemus suure slämmi turniiril pärines siiani tänavustelt Austraalia lahtistelt, kus ta jõudis kolmandasse ringi.

Seejuures jõudis viimati alla 20-aastane tennisist Prantsusmaa lahtistel poolfinaali 2007. aastal, kui sellega sai hakkama Ana Ivanovic. Finaalis kaotas ta kolmanda järjestikuse tiitli võitnud toonasele maailma esireketile Justine Heninile.

Et kuupäevamaagia oleks täiuslik, võib lätlannast edu korra saada esimene tennisist sel sajandil, kes on oma esimese WTA- või ATP-taseme turniirivõidu saanud suurel slämmil. Viimati sai millegi sellisega hakkama Gustavo Kuerten 1997. aasta Prantsusmaa lahtistel. Brasiillane alistas finaalis Sergi Bruguera 6:3, 6:4, 6:2. Seegi matš toimus 8. juunil ehk täpselt samal päeval, kui Ostapenko siia ilma sündis.

Oma eakaaslase, 21-aastase Anett Kontaveidiga on Ostapenko varem koos paarismängu mänginud. 2013. aastal võideti koos Tallinna ITFi turniir.

Naiste teises poolfinaalis kohtusid rumeenlanna Simona Halep (WTA 4.) ja tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 3.) ja kaalul oli maailma esireketi staatus. Neist esimene vajas uueks maailma esinumbriks tõusuks kindlasti turniirivõitu, Pliškovale piisanuks poolfinaali võidust. Halep võitis 6:4, 3:6, 6:3 ja seega uus esireket veel kindel pole.